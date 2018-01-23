Интернет-магазин FashAddict попал в черный список

Департамент защиты прав потребителей внес в черный список интернет-магазин фирмы FashAddict OÜ, занимающийся торговлей одеждой. Причина — задержки по доставке товаров потребителям и отказ возвращать деньги.

Департамент завершил разбирательства по трем жалобам и пришел к выводу, что права потребителей были нарушены, передает rus.err.ee.

Фирме FashAddict было сделано предписание прекратить дезинформацию потребителей, обеспечить им надлежащее обслуживание и привести опубликованную на сайте преддоговорную информацию в соответствие с законодательством. Если предприниматель не выполнит предписание, департамент имеет право применить меры принуждения.

Департамент защиты прав потребителей внес предприятие в черный список интернет-магазинов и рекомендует потребителям учитывать это.