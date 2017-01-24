Отчет о привлекательности рынков труда за 2016 год поместил в первую пятерку Новую Зеландию, Сингапур, Филиппины, Израиль и Индию.

Согласно последнему исследованию, Эстония с Польшей делят 26 и 27 места. Анализ интереса соискателей работы, проведенное концерном Manpower в 75 странах мира, был оценен на основании четырех критериев: доступность квалифицированной рабочей силы, эффективность затрат, производительность и гибкость трудового законодательства.

Годом ранее в первую пятерку входили также США, Канада и Гонконг, в 2016 году спустившиеся во вторую пятерку. Первое место сохранила Новая Зеландия. Всего пять европейских стран оказались в отчете среди первых 25: Ирландия, Великобритания, Хорватия, Австрия и Дания. Годом ранее таких европейских стран было 6 — к ним относилась еще и Эстония (располагавшаяся на 17 месте).

В 2016 году в рейтинге Эстония разделила с Польшей 26 и 27 места, причем положение Польши за год не изменилось, а вот Эстония опустилась в перечне стран вниз. Помимо Эстонии был понижен рейтинг еще 24 стран — в Европе это Швеция, Литва, Чехия, Венгрия и Швейцария.

”Мы любим сравнивать себя с ближайшими соседями или со странами Европы, но как направление для инвестиций, о нас знает весь мир. Oтчёт ясно показывает, что предприятия, требующие большого количества работников, разумно размещать в Азии или Океании, — сказал руководитель балтийского отделения Manpower Хейго Калдра. — Позиция Эстонии в этом рейтинге неплоха, но, к сожалению, снижается. С одной стороны, мы высоко ценим своих работников и платим им более высокую зарплату, но с другой стороны трудовое законодательство должно стать более современным и гибким. В нас все еще жива ментальность ”с восьми до пяти”, которую давно следовало бы оставить в прошлом”.

При составлении отчета все четыре критерия рассматривались отдельно. Квалифицированная рабочая сила наиболее доступна в Индии, на Филиппинах, в США, Израиле и Великобритании. Эффективность затрат наиболее высока на Филиппинах, в Доминиканской Республике, Тунисе, России и Беларуси. Производительность работников выше всего в Швейцарии, Сингапуре, Новой Зеландии, Турции и Норвегии. Наиболее гибкое трудовое законодательство v Новой Зеландии, Дании, Сингапурe, Ирландии и Австрии.

Концерн Manpower составляет отчет CWI (Contingent Workforce Index) ежегодно. В связи с доступностью квалифицированной рабочей силы оценивают размер рынка трудовых ресурсов и уровень образования работников, соотношение женщин и мужчин на рынке труда, старение рабочей силы, выход на рынок молодых людей, а также владение английским языком. В связи с эффективностью затрат рассматривают среднюю и минимальную заработную плату, различные налоги и расходы в связи с предпринимательской деятельностью. В части производительности рассматривают количество рабочих часов и рабочих дней в неделе, ограничения в отношении сверхурочной работы, выходные дни, эффективность рынка труда, а также работу инфраструктуры. В связи с условиями законодательства изучают строгость трудовых законов и содержащиеся в них ограничения.