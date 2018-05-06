ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Жители каких стран работают больше всего? Эстоноземельцы не в первых рядах

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) составила обзор того, насколько велика доля работающих более 60 часов в неделю людей в разных странах-членах организации. Выяснилось, что в среднем в странах ОЭСР работают более 60 часов в неделю 5,1% людей.

Больше всего очень много работающих людей в Турции, где их доля достигает почти 21% работников. В Евросоюзе, согласно статистике ОЭСР, больше всего любят работать греки. В Греции работают более 60 часов в неделю 11,7% работников.

В Эстонии таких работников 1,3%, и с этим показателем мы самые трудолюбивые в трех странах Балтии.