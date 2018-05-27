27.05.2018, 15:37

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Смотрите, в каком районе Таллинна больше всего решающихся взять жилищный кредит?

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rus.delfi.ee
EST

Данные Swedbank показывают, что пктивность на рыке недвижимости и на рынке жилищных кредитов в Эстонии сохраняется. Растёт доля новых девелоперских проектов в сделках с недвижимостью. При этом долговая нагрузка сбалансирована, и предпочтение отдаётся жилью разумных размеров.

По словам руководителя сферы жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргма, хорошие показатели в экономике по-прежнему способствуют спросу на кредиты. „Растущие доходы усилили у людей чувство уверенности при покупке нового жилья. При этом мы видим, что решению взять кредит предшествует основательный анализ, и лишь после этого делается продуманный выбор. Кредитная нагрузка заёмщиков находится в пределах разумного. Люди оставляют финансовый резерв на другие нужды” — говорит Пяргма, и подчёркивает, что, хотя наблюдается тенденция роста в оформлении жилищных кредитов, объёмы по сравнению с 2007 годом почти в два раза меньше.

"По сравнению с южными соседями в Эстонии предпочтение отдаётся более скромному имуществу и почти половина приобретённых в кредит квартир имеет площадь менее 55 м2, а более 60% домов имеют площадь до 150 м2. Средняя сумма кредита — 77 000 евро, а средняя сумма самофинансирования составляет 28 000 евро. Чаще всего жилищный кредит берут молодые люди в возрасте 28–30 лет. Крупные кредиты оформляют люди старше 30, когда появляется самая большая потребность в собственном жилье или в замене жилья на более просторное, поскольку именно в этом возрасте в семье появляются дети. Большинство получателей кредита, как и прежде, имеют доход в диапазоне от 1000 до 1500 евро, но их доля снижается, а доля тех, кто получает более 1500 евро, растёт”, — поясняет Пяргма.

Новые квартиры составляют почти треть всех сделок с недвижимостью. По словам Пяргма, наряду с энергоэффективностью и внутренней отделкой застройщики всё больше внимания уделяют и жизненной среде в более широком смысле. !Средний покупатель нового жилья — молодой человек в возрасте от 26 до 35 лет с доходом 1500. В большинстве случаев кредит берут с соходатаем. Девелоперы умеют учитывать потребности молодой семьи”, — говорит Пяргма и добавляет, что средняя сумма кредита при покупке жилья в новых проектах составляет 105 000 евро.

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