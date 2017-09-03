Интерактивный график: смотри, как двигалась средняя зарплата в твоем уезде последние пять лет

В каком уезде в течение последних пяти лет средняя брутто-зарплата выросла наиболее значительно?

В некоторых уездах при сравнении показателей за второй квартал этого и предыдущего года зарплаты даже снизились.

Департамент статистики сообщил на этой неделе, что во втором квартале 2017 года средняя зарплата в Эстонии выросла на 6.8 процента. Разница между уездами довольно значительная.

Ровно таким же образом, как росла эстонская средняя брутто-зарплата, она росла в Тартумаа, соответствовала средним показателям. В то же время в соседних уездах, Пылвамаа, Валгамаа и Вырумаа размер средней зарплаты был во втором квартале значительно ниже.

Если в центральной Эстонии сейчас рост приостановился, то, например, на островах в течение последних пяти лет рост и падение чередовались, но в этом году средняя зарплата пошла на спад.