27.01.2018, 20:30

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Сколько зарабатывают главы крупнейших самоуправлений Эстонии

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rus.delfi.ee
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Сколько зарабатывают главы крупнейших самоуправлений Эстонии
Ekspress Meedia

Чем больше самоуправление — тем выше зарплата у его главы. Теперь в Эстонии должностей мэров и волостных старейшин меньше, но обычно они и оплачиваются лучше, пишет Maaleht.

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