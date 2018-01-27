ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Сколько зарабатывают главы крупнейших самоуправлений Эстонии

Чем больше самоуправление — тем выше зарплата у его главы. Теперь в Эстонии должностей мэров и волостных старейшин меньше, но обычно они и оплачиваются лучше, пишет Maaleht.
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Чем больше самоуправление — тем выше зарплата у его главы. Теперь в Эстонии должностей мэров и волостных старейшин меньше, но обычно они и оплачиваются лучше, пишет Maaleht.
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