ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Разница в ценах на алкоголь в Эстонии и Латвии

В представленном вашему вниманию графике приведены цены на алкоголь в Эстонии и Латвии сейчас и весной минувшего года. Если разница в ценах на крепкий алкоголь оставалась достаточно стабильной, то рост цен на пиво в Эстонии бросается в глаза довольно сильно, пишет Maaleht.

В своей дипломной работе студент экономического факультета Таллиннского Технического университета Харри Мяэпере отмечает на примере Финляндии и Дании, что если люди в течение долгого времени привыкли покупать алкоголь в соседних странах, а потом он в своей стране подешевел, то приграничная торговля будет процветать по-прежнему, но к ней прибавится еще и злоупотребление алкоголем на местах. Налоговые потери при этом не уменьшатся.



Эстонии следует быть предельно внимательной еще и в связи с планами Финляндии по ослаблению алкогольной политики, в результате которых слабоалкогольные напитки подешевеют почти на 40%. Это уменьшит разницу в ценах на данную продукцию в Эстонии и Финляндии примерно на 53%, что в свою очередь снизит покупаемые в Эстонии объемы приблизительно на 51%.