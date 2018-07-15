15.07.2018, 16:22

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Потребление эстоноземельцами нелегального алкоголя в прошлом году резко возросло

 (16)
rus.delfi.ee
EST

Результаты свежего опроса, проведенного Институтом конъюнктуры, в прошлом году 5 процентов от общего числа потребителей покупали нелегальный алкоголь. До того этот показатель составлял 3-4 процента. То есть в 2017-м доля нелегального алкоголя на рынке существенно выросла, что подтверждают и другие данные института.

По словам директора Института конъюнктуры Марье Йозинг, в связи с приграничной торговлей в последние два года возникло новая ситуация и понятие «нелегальный алкоголь» для потребителей и аналитиков стало более непонятным.

Если до того момента однозначно понималось всеми, что нелегальный алкоголь, это тот, который поступает на рынок без акцизных марок или с российскими акцизными марками, а также, например, изготовленный в кустарных условиях самогон, то теперь к нему относится и перепродающийся нелегально на территории Эстонии алкоголь приобретенный в странах ЕС. По словам Йозинг, многие потребители не понимают этого момента.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat обратилась к Путину и Трампу

15.07.2018
Крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat опубликовала открытое письмо, адресованное президенту России Владимиру Путину и его американскому коллеге Дональду Трампу. Текст послания на финском, английском и русском языках опубликован на сайте издания.
Подробнее


Ида-вируский водитель жалеет, что не вызвал сразу полицию: ”Из потерпевшего меня сделали виноватым”

15.07.2018
Ида-вируский водитель, попавший в апреле в центре Йыхви в аварию, на оформление которой полицию не вызвали, теперь жалеет об этом, поскольку затем дело повернули против него, и теперь приходится тратить время и нервы, чтобы доказывать свою правоту, в которой он не сомневается.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Потребление эстоноземельцами нелегального алкоголя в прошлом году резко возросло

15.07.2018
Результаты свежего опроса, проведенного Институтом конъюнктуры, в прошлом году 5 процентов от общего числа потребителей покупали нелегальный алкоголь. До того этот показатель составлял 3-4 процента. То есть в 2017-м доля нелегального алкоголя на рынке существенно выросла, что подтверждают и другие данные института.
Подробнее

ФОТО и ВИДЕО: Трамп и Путин в Хельсинки: на улицы вышли тысячи людей с самими разнообразными посланиями президентам и протестами против этой встречи

15.07.2018
16 июля состоится в столице Финляндии пройдет российско-американский саммит, в рамках которого встретятся президенты двух стран. Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят важные вопросы, но уже сегодня на улицы Хельсинки вышли тысячи людей, и те, кто протестует против саммита или политики того или иного президента, и те, кто хочет донести до них какое-то послание.
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES107332003
113,40 €
68,04 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106692001
107,10 €
64,26 €
-40% Esprit Meeste käekell ES106881003
117,90 €
70,74 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100038
169,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €
-15% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.14766JSB/02
179,- €
152,15 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ: Отт Тянак уверенно выиграл Ралли Эстонии

15.07.2018
Победителем Ралли Эстонии стал сильнейший эстонский автогонщик Отт Тянак ("Тойота"). По итогам двухдневной борьбы ближайшего преследователя новозеландца Хейдена Пэддона ("Хендай") он опередил на 59 секунд.
Подробнее

Британский министр подал в отставку из-за секс-скандала. "Мне очень стыдно за свое поведение"

15.07.2018
Министр Великобритании по делам малого бизнеса и бывший глава штаба премьера Терезы Мэй Эндрю Гриффитс ушел в отставку, после того как его СМС-переписка сексуального характера попала в СМИ. Об этом сообщает издание Sunday Mirror, которое опубликовало некоторые из сообщений чиновника.
Подробнее

Берите срочно отпуск: на следующей неделе нас ждет настоящая жара!

15.07.2018
Согласно четырехдневному прогнозу портала pogoda.ee, по меньшей мере до четверга в Эстонии будет стоять очень жаркая по нашим меркам погода — температура воздуха ежедневно будет подниматься до 30-31 градусов, что станет настоящим подарком для любителей пляжного отдыха, а кратковременный дожди порадуют тех, кто не выносит такой парилки.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ