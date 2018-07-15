ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Потребление эстоноземельцами нелегального алкоголя в прошлом году резко возросло

Результаты свежего опроса, проведенного Институтом конъюнктуры, в прошлом году 5 процентов от общего числа потребителей покупали нелегальный алкоголь. До того этот показатель составлял 3-4 процента. То есть в 2017-м доля нелегального алкоголя на рынке существенно выросла, что подтверждают и другие данные института.

По словам директора Института конъюнктуры Марье Йозинг, в связи с приграничной торговлей в последние два года возникло новая ситуация и понятие «нелегальный алкоголь» для потребителей и аналитиков стало более непонятным.

Если до того момента однозначно понималось всеми, что нелегальный алкоголь, это тот, который поступает на рынок без акцизных марок или с российскими акцизными марками, а также, например, изготовленный в кустарных условиях самогон, то теперь к нему относится и перепродающийся нелегально на территории Эстонии алкоголь приобретенный в странах ЕС. По словам Йозинг, многие потребители не понимают этого момента.