ИНТЕРАКТИВНЫЕ ГРАФИКИ: Эстонским магазинам катастрофически не хватает продавцов. Почему?

В ближайшие годы в Таллинне нужны будут тысячи продавцов, при том, что их нехватка ощущается уже сейчас, пишет Maaleht.

По данным последней переписи населения, самой распространенной профессией в Эстонии является профессия продавца. Несмотря на то, что уже сейчас продавцами трудятся более 20 000 человек, вакантных мест еще очень много. А когда в столице будут построены все запланированные торговые центры, то понадобится еще около 5000 человек.



Несмотря на востребованность, работа продавца не очень престижна, да и оплачивается посредственно.

Согласно проведенному осенью этого года исследованию, средняя брутто-зарплата обслуживающего клиентов составила 580-835 евро (547-743 чистыми). В автомобильных салонах, строительных и компьютерных магазинах, магазинах техники и бытовых товаров зарплаты больше и могут превышать 1000 евро. Меньше получают продавцы супермаркетов, магазинов одежды и обуви.

Также исследование выявило, что 42% продавцов живут на свою зарплату плохо или очень плохо. Представитель торговцев Неле Пейли в свою очередь утверждает, что низкий уровень зарплат не является главным препятствием в поиске работников. ”Во многих магазинах уровень зарплат продавцов выше, чем в некоторых других областях: гостиничном бизнесе, общепите, производстве, — перечислила она. — Некоторые члены нашей организации пытались предлагать зарплату, существенно превышающую среднюю рыночную, но все равно не нашли нужных работников”.

Рийна трудилась кассиром в одной из сетей и пыталась отстаивать свои права. Например, ей говорили, что отсчет времени ее перерыва начинается с того момента, как она встает со стула. В действительности же ей приходилось сначала разносить оставленные клиентами на кассе товары — мясо, молоко и прочее — по своим местам. ”Как утверждал мой непосредственный начальник, я должна была это делать за счет своего перерыва. Я — прямолинейный человек, и когда я не соглашалась с самовольно установленными начальством правилам, то оно начинало превращать мою жизнь в ад”, — рассказывает женщина.

Самым унизительным, по ее словам, было распространение сплетен со стороны начальства. С ней это случилось после того, как ей сделали операцию и она села на больничный. ”Они удивлялись, как я, будучи матерью-одиночкой, смогу прожить, находясь на больничном. По их мнению, я зарабатывала тем, что продавала себя”. Было еще много всякого, и Рийна решила написать заявление об уходе.

То, что многое в работе продавца зависит от начальства, прочувствовал на себе и Райн, который, заканчивая школу, решил летом подзаработать. Рабочие дни длились 10-11 часов, и зачастую молодому человеку даже не удавалось воспользоваться обеденным перерывом, поскольку начальница постоянно ”подкидывала” ему работу. Однажды из-за постоянно беготни в морозильную камеру у молодого человека поднялась температура. ”Заведующая не разрешила мне идти домой, велела купить в аптеке жаропонижающее, и мне пришлось доработать 10-часовую смену”, — вспоминает Райн.



Тем не менее, работодатели стали осознавать, что для того, чтобы найти продавцов, нужно платить больше, так что зарплаты немного выросли. Если в прошлом году продавцам платили в среднем 652-797 евро брутто, то в этом году уже 764–927. В Таллинне зарплаты выше примерно на 12%, чем в среднем по Эстонии.

