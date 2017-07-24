ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: Заправка, школьная мебель и не только. Государство финансово поддержит маленькие острова

На текущей неделе министр госуправления Яак Ааб утвердил список маленьких островов, которые в этом году получат финансовую поддержку от государства. Всего государство инвестирует 638 000 евро.

В числе утвержденных проектов, например, средство передвижения на воздушной подушке для Пийрисаара, необходимая спасательная техника для Аэгна, развитие порта Викати на Вилсанли, ремонт магазина на Пийрисааре, приобретение мебели для школы на Рухну, заправка на Абрука, место для забора воды для пожарных нужд на Манилайде и повышение уровня спасателей на водах на Вормси.

Основной фокус программы — на транспортное сообщение между материком и островами, в т.ч. и соединение между центром острова и портом, услуги попечительства и здравоохранения и т.п.

В программу развития вошли 12 маленьких островов: Найссаар, Прангли, Аэгна, Осмуссаар, Вормси, Кихну, Мания, Кесселайд, Вилсанди, Рухну, Абрука и Пийриссаар.