ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: В какой стране самый дорогой и дешевый бензин? А сколько литров можно купить на среднюю зарплату?

Наведите на страны на карте, чтобы увидеть стоимость литра бензина. Нажмите на кнопку в левом нижнем углу, чтобы переключится на просмотр того, сколько литров бензина можно купить на среднюю зарплату в этой стране. Нажмите снова на кнопку, чтобы вернуться к просмотру цены за литр.

Интересно, что больше всего бензина на среднюю зарплату можно купить в Катаре (5810 литров), хотя бензин стоит дешевле всего в Венесуэле — всего 0,01 евро за литр! Самый же дорогой бензин — в Гонконге.

Смотрите, сколько стоит бензин в Эстонии по сравнению с другими странами мира.