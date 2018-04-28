ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: В каких районах Таллинна живут богатые, а в каких — бедные

Изучая сайты недвижимости, можно легко выделить районы Таллинна, в которых жилье дороже, пишет Eesti Päevaleht и приводит интерактивный график.

Профессор Тартуского университета Тийт Таммару сказал на конференции Центрального союза работодателей, что если в 1989 году распределение занимающих разные должности эстонцев и русских было более менее однородным во всех районах Таллинна (то есть было одинаковое количество руководителей высшего звена, работников сферы обслуживания и чернорабочих), то к 2011 году эстонцы существенно продвинулись в служебной иерархии до специалистов высшего уровня и руководителей.

Среди русскоязычного населения подобной мобильности не случилось и большинство русских остались на позициях т. н. ”синих воротничков”. Это в свою очередь привело с разграничению рынка недвижимости и в итоге в определенных районах Таллинна живет больше эстонцев, в определенных — больше русских. ”К 2011 году сформировались четкие места, где живут более обеспеченные, и места, где живут менее обеспеченные люди”, — сказал профессор.

Смотрите график: