ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: В каких общественных местах в Таллинне есть бесплатный wifi

Бесплатный wifi — хорошая штука как для туристов, так и для местных жителей, которые хотели бы, например, вместо того, чтобы сидеть в офисе, поработать с ноутбуком на пляже или в парке. Сайт Hidden Tallinn приводит 14 общественных пунктов wifi в Таллинне.
Как видно, большинство общественных пунктов беспроводного интернета находятся поблизости от основных достопримечательностей, пляжей и парков Таллинна.
Чтобы воспользоваться бесплатным wifi, нужно только подключить свое смарт-устройство или компьютер к сети "TallinnWIFI", открыть веб-браузер и наслаждаться э-Эстонией.
Tallinn, Квартира, 89 000 EUR
Tallinn, Квартира, 164 000 EUR
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