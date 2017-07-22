22.07.2017, 10:05

ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: В каких общественных местах в Таллинне есть бесплатный wifi

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rus.delfi.ee
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pressiruum
pressiruumFoto: Andres Putting

Бесплатный wifi — хорошая штука как для туристов, так и для местных жителей, которые хотели бы, например, вместо того, чтобы сидеть в офисе, поработать с ноутбуком на пляже или в парке. Сайт Hidden Tallinn приводит 14 общественных пунктов wifi в Таллинне.

Как видно, большинство общественных пунктов беспроводного интернета находятся поблизости от основных достопримечательностей, пляжей и парков Таллинна.

Чтобы воспользоваться бесплатным wifi, нужно только подключить свое смарт-устройство или компьютер к сети "TallinnWIFI", открыть веб-браузер и наслаждаться э-Эстонией.

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