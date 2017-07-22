ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: В каких общественных местах в Таллинне есть бесплатный wifi

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Бесплатный wifi — хорошая штука как для туристов, так и для местных жителей, которые хотели бы, например, вместо того, чтобы сидеть в офисе, поработать с ноутбуком на пляже или в парке. Сайт Hidden Tallinn приводит 14 общественных пунктов wifi в Таллинне.