ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: Где в Европе самые дешевые и самые дорогие продукты питания

Согласно данным Eurostat, продукты питания среди стран Европы дороже всего в Швейцарии. А вот ценовой индекс продуктов питания в Эстонии остается ниже среднего. Смотрите интерактивную карту!

Eurostat использовал для сравнения индекса продуктов питания 440 цен на продукты разных категорий, среди которых была различная еда, напитки и табак.

Что касается алкоголя и табака, то из всех стран выделяется Болгария, где ценовой индекс на 36% и 50% ниже среднего по Европе.

По ценам на зерновые продукты на первом месте Дания, где также продаются самые дорогие мясо и рыба. На Кипре же самые дорогие в Европе молоко, сыр и яйца.

Среди 38 стран самые дешевые продукты питания в Македонии, Польше и Румынии.

Эстонские цены сейчас на 22% ниже среднего показателя по Европе.