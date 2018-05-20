20.05.2018, 14:05

ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: Где самые высокие зарплаты? Смотрите, сколько зарабатывают в разных волостях Эстонии

 (16)
rus.delfi.ee
EST 2

Конечно же, больше всего зарабатывают жители Харьюмаа, но на первом месте — не Таллинн. Нажмите на уезд, чтобы посмотреть данные о средней зарплате по волостям.

Средний брутто-доход в Таллинне составляет 1257,15 евро, но показатель выше в волостях Виймси, Харку, Раэ, Кейла, Сауэ, Саку, Кийли, Раазику и Йыэляхтме. Самая высокая зарплата — в Виймси, 1601,46 евро брутто.

Примечательно, что выше, чем в Таллинне, доход и на острове Рухну — 1367,07 евро.

В Ида-Вирумаа же самый высокий показатель в волости Тойла — 1119,20 евро.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: Где самые высокие зарплаты? Смотрите, сколько зарабатывают в разных волостях Эстонии

20.05.2018
Конечно же, больше всего зарабатывают жители Харьюмаа, но на первом месте — не Таллинн. Нажмите на уезд, чтобы посмотреть данные о средней зарплате по волостям.
Подробнее

Иностранный инвестор пожелал купить Батарейную тюрьму за 1 евро. Государство не воодушевлено

20.05.2018
Лондонская фирма Aura Communities, занимающаяся недвижимостью, предложила владельцу Батарейной тюрьмы Riigi Kinnisvara сделку: купить крепость за символическую плату в 1 евро, а потом инвестировать 200 миллионов евро. RKAS же полагает, что при развитии этой недвижимости следует придерживаться правил конкурса на поставки.
Подробнее


ФОТО и ВИДЕО. Гавайский ад: вулкан Килауэа на Гавайях снова начал извергаться

20.05.2018
Вулкан Килауэа, один из самых активных действующих вулканов в мире, начал извергаться еще в начале мая. Извержение сопровождалось мощным землетрясением. Потоки лавы, достигающей температуры 1000 градусов Цельсия, и испарения ядовитых газов, проникающие в воздух через трещины в земле, заставили сотни жителей островов покинуть свои дома.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Свадьба принца Гарри и Меган Маркл: самые яркие моменты

20.05.2018
В Виндзорском замке в субботу состоялось главное общественное событие года в Британии — свадьба принца Гарри, шестого в списке наследников британского престола, и американской актрисы Меган Маркл. Русская служба Би-би-си предлагает вспомнить самые яркие моменты церемонии.
Подробнее


Naiste käekell Daniel Wellington DW00100252
99,- €
-20% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JSU/13
189,- €
151,20 €
Käekell LACO Weimar 40 862070
440,- €
-20% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.14766JSB/02
179,- €
143,20 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100216
129,- €
Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
290,- €

Полезные советы: как понять требование инкассо, что предпринять и как защитить свои права?

20.05.2018
Большей части людей пришлось в своей жизни столкнуться с требованиями, отправленными со стороны инкассо, которые, зачастую, вызывают страх и растерянность. У Eesti Õigusbüroo (бюро Правовой помощи Эстонии) более 9000 клиентов и треть из них обращаются за юридической помощью именно в связи с задолженностями.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Получение политического убежища в Европе все больше напоминает лотерею

20.05.2018
Уезжать из России лучше не в надежде на статус политического беженца, говорят правозащитники. Европейская бюрократия все хуже справляется с наплывом заявлений, поэтому лучше сразу искать работу или приезжать на учебу.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Хорошую возможность дополнительного дохода предлагает Сберегательно-кредитное Общество ERIAL - нового типа!
Недавно образованное Сберегательно-кредитное общество ERIAL предлагает несколько полезных новинок как частным, так и бизнес-клиентам.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ