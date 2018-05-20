ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: Где самые высокие зарплаты? Смотрите, сколько зарабатывают в разных волостях Эстонии

Конечно же, больше всего зарабатывают жители Харьюмаа, но на первом месте — не Таллинн. Нажмите на уезд, чтобы посмотреть данные о средней зарплате по волостям.

Средний брутто-доход в Таллинне составляет 1257,15 евро, но показатель выше в волостях Виймси, Харку, Раэ, Кейла, Сауэ, Саку, Кийли, Раазику и Йыэляхтме. Самая высокая зарплата — в Виймси, 1601,46 евро брутто. Примечательно, что выше, чем в Таллинне, доход и на острове Рухну — 1367,07 евро. В Ида-Вирумаа же самый высокий показатель в волости Тойла — 1119,20 евро.