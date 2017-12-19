Inter Cars теперь имеет представительства по всей Эстонии

Вчера, 18 декабря, крупнейший импортер запчастей для легковых и грузовых автомобилей, прицепов и полуприцепов в Центральной и Восточной Европе, компания Inter Cars, с небывалым мотошоу открыла свое торговое представительство в Тарту, ставшее уже пятым представительством этой компании в Эстонии, сказано в пресс-релизе.

На торжественном мероприятии, посвященном открытию, автоматизированное складское помещение тартуского представительства Inter Cars и его уровни протестировали спортсмен Red Bull Берт Рибул, занимающий восьмую строчку в рейтинге BMX FLATLAND, и мотоциклистка Кейти Мейер.

Член правления Inter Cars Eesti Вадим Шкатов выразил радость перед южноэстонскими гостями по поводу того, что торговое представительство в Тарту — уже пятое по счету в Эстонии. ”Почти за год были открыты еще четыре представительства: два в Таллинне, одно — в Пярну и одно — в Нарве. Наша цель заключается в том, чтобы стать ведущим продавцом деталей и оборудования на эстонском рынке — компания Inter Cars пришла для того, чтобы остаться”.

Шкатов также добавил, что важным фактором успешной деятельности торговых представительств являются теплые отношения с партнерами по сотрудничеству, залогом которых является предприятие, предлагающее качественную услугу и качественную продукцию. ”Качество обслуживания, широкий ассортимент, хорошие цены, быстрая логистика и возможности поставок — это ключевые направления Inter Cars при выходе на рынок с жесткой конкуренцией”.

Член правления тартуского торгового представительства Майт Каламеэс подчеркнул, что, будучи крупной компанией и обладая определенными возможностями, Inter Cars решилась открыть представительство, действующее в форме франшизы, и в Тарту. ”Хотя рынок автомобильных деталей поделен и конкуренция на нем жесткая, сотрудничество с Inter Cars, без сомнений, единственно верное решение. Речь идет о сильном партнере, предлагающем в данной области безграничные и уникальные возможности”.

Инвестиция импортера в тартуское торговое представительство составила 70 000 евро, к которым добавляется такой же величины взнос местного партнера. Двухуровневый склад тартуского представительства построен на площади 700 квадратных метров — инновационное программное обеспечение само заказывает недостающие товары на склад, и большая часть товаров поставляется сюда в течение 24 часов. В дополнение к самому широкому ассортименту автомобильных деталей в Восточной и Центральной Европе, компания поставляет также коммерческие грузовики, комплектующие и запчасти для автобусов, запчасти для прицепов и полуприцепов, гаражное оборудование и мотоциклы.