Институт развития здоровья будет платить 2400 евро в месяц за аренду пункта обмена шприцев

Институт развития здоровья (TAI) будет платить за аренду помещения для пункта обмена шприцев на улице Ситси в Пыхья-Таллинне в несколько раз выше рыночной стоимости аренды помещений в этом районе Таллинна. В институте объяснили переплату особыми нерыночными условиями — никто не хотел сдавать помещения для обслуживания наркоманов.
Ежегодно вплоть до конца 2023 года Институт развития здоровья будет платить 28 800 евро в год аренды, рассказала пресс-секретарь института Хелен Ноорметс порталу rus.err.ee.
Стоимость аренды помещения площадью 76 квадратных метров на улице Ситси, 28 обойдется учреждению в 2 400 евро в месяц. Кроме этого, до конца 2017 года к этой сумме добавятся еще расходы по ремонту помещений — 14 760 евро.