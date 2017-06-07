Институт развития здоровья будет платить 2400 евро в месяц за аренду пункта обмена шприцев

Süstlavahetuspunkti asukoha vastane koosolek Foto: Priit Simson

Институт развития здоровья (TAI) будет платить за аренду помещения для пункта обмена шприцев на улице Ситси в Пыхья-Таллинне в несколько раз выше рыночной стоимости аренды помещений в этом районе Таллинна. В институте объяснили переплату особыми нерыночными условиями — никто не хотел сдавать помещения для обслуживания наркоманов.