Институт конъюнктуры: инфляция в Эстонии одна из самых высоких в Европе

Темпы роста цен в Эстонии одни из самых высоких в Европейском союзе, но следует учитывать, что на сравнительную базу влияет аномально низкие цены на некоторые продукты питания в прошлом году.

Такую оценку высказала в понедельник директор Института конъюнктуры Марье Йозинг, комментируя данные Департамента статистики о росте цен в июле на 3,6% в годовом сравнении, передает rus.err.ee.

"Цены выросли по сравнению с прошлым годом, а летом прошлого года молочные продукты для потребителя действительно стоили очень дешево. У людей короткая память, и мы не помним, как тяжело приходилось молочным фермам и промышленности год назад. Цены на мировых рынках сильно упали, и в Эстонии розничные цены на молочные и отчасти на мясные продукты были ниже нормального уровня", — сказала она.

"Поэтому в нынешнем росте цен как таковом нет ничего исключительного, цены были на этом уровне, например, в 2011, 2012 или даже 2007 году, когда цены были выше", — добавила Йозинг.

Аналогичную точку зрения высказала Тийна Сарон из Торгово-сельскохозяйственной палаты.