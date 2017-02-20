Институт конъюнктуры: 20% жителей Эстонии закупают алкоголь и другие товары в Латвии

о данным проведенного Институтом конъюнктуры исследования приграничной торговли, одна пятая часть жителей Эстонии покупают алкоголь, сигареты и продовольственные товары в Латвии, а дальнейшее повышение акцизов даст дополнительный толчок приграничной торговле, передает rus.err.ee.

Это означает, что в дальнейшем размер недополученных в бюджет акцизов, который уже достиг 10 млн евро, будет увеличиваться, предостерегла глава Института конъюнктуры Марье Йозинг в интервью радионовостям ERR.

Таким образом, хотя эта проблема еще не стала масштабной, ее уже нельзя отрицать. Исследование также показало, что чем ближе к границе с Латвией живут люди, тем чаще они пользуются возможностью сэкономить деньги на разнице в ценах.

"Если эти товары все-таки потребляются, покупаются, а акциз идет в бюджет соседнего государства, то никакой стране это не нравится. Это и Финляндии годами не нравится. Но более серьезная проблема в том, что если мы посмотрим будущие намерения по повышению акцизов, то есть причина полагать, что эта приграничная торговля никуда не денется, она остается и показывает тенденцию к росту", — сказала Йозинг.