Instagram начнет скрывать неприятный для пользователя контент

На этой неделе в Instagram появится новая функция — ”экран”, закрывающий некоторые фото и видео, которые содержат неприемлемые материалы. Об этом ”Газете.Ru” сообщили в пресс-службе Instagram.

Таким образом будут отмечаться публикации, на которые ранее поступили жалобы, чтобы пользователь реже сталкивался с тем контентом, который ему неприятен. Для того чтобы открыть такую публикацию, достаточно ее коснуться — и ”экран” пропадет.

Кроме того, в Instagram появилась двухфакторная аутентификация, которую можно активировать в настройках приложения. Этот инструмент будет требовать ввода кода, отправленного на смартфон, каждый раз при попытке войти в аккаунт.

Ранее стало известно, что Instagram тестирует офлайн-функции.