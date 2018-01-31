Инспекция труда: рабочую среду в металлообрабатывающей промышленности можно сделать безопаснее

Инспекция труда проверила 34 металлообрабатывающих предприятия. Целевая проверка сосредоточилась на обозначении путей перемещения, использовании средств труда и средств индивидуальной защиты, а также доступности средств первой помощи. Было обнаружено 163 нарушения, для устранения 37 из которых было составлено предписание.

Связанных с обозначением путей перемещения и прочими обозначениями нарушений было в общей сложности 47. В основном проблемой было отсутствие обозначений опасных с точки зрения падения мест. Зачастую также не были обозначены должным образом опасные зоны. Связанных со средствами труда нарушений было в общей сложности 57. Здесь основной проблемой было самовольное удаление защитных покрытий с токарных станков и точильных кругов. На девяти предприятиях на рабочем месте отсутствовали средства первой помощи. На части предприятий также не использовались должным образом средства индивидуальной защиты. Положительным было то, что инспекторы труда не обнаружили в ходе целевой проверки ни одной опасной для жизни работы или опасного для жизни средства труда, выполнение которой или использование которого следовало бы прекратить.

По словам заместителя генерального директора Инспекции труда Апо Оя, в сфере металлообрабатывающей промышленности случается больше всего несчастных случаев на производстве. "Часто несчастные случаи на производстве в металлообрабатывающей промышленности связаны со своевольным изменением средств труда, в ходе чего снимаются защитные покрытия. В ходе целевой проверки мы также зачастую слышали, что защитное покрытие делает выполнение работы неудобным. Однако такие действия служат приглашением несчастного случая", — говорит он. "Только на четырех посещенных в ходе целевой проверки предприятиях, то есть в 12% компаний, не было ни одного нарушения. Это показывает, что в сфере создания хорошей и сберегающей здоровье рабочей среды еще достаточно куда развиваться", — добавляет Оя.

В ходе целевой проверки было проверено 34 занимающихся металлообрабатывающей промышленностью предприятия. Из них 8 находилось в Харьюмаа, 4 — в Тартумаа, 2 — в Пярнумаа, 3 — в Вильяндимаа, 2 — в Ярвамаа, 2 — в Йыгевамаа, 7 — в Ида-Вирумаа, 4 — в Ляэне-Вирумаа, 1 — в Пыльвамаа и 1 — в Вырумаа. Предприятия не предупреждались о проведении проверки.