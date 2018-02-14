Инспекция труда: представления о безопасном использовании химикатов на мебельных предприятиях оставляют желать лучшего

Инспекция труда произвела проверку на предприятиях мебельной промышленности в части предотвращения физических перегрузок и использования опасных химикатов. Проверка производилась на 24 предприятиях. В протоколах было отмечено 123 нарушения и в отношении 19 из них были составлены предписания, говорится в пресс-релизе.

В ходе целевого контроля проверялось, оценивались ли на предприятиях риски, способствующие физическим перегрузкам, и что было предпринято для предотвращения рисков или снижения уровня их воздействия. Также проверялось использование опасных химикатов на предприятиях. В ходе анализа рисков часто недооцениваются риски, связанные с возникновением физических перегрузок. В то же время некоторые предприятия используют новые эргономичные средства труда и принцип ротации рабочих заданий, что способствует сохранению здоровья работников. Серьезной проблемой оказалась безопасность при использовании химикатов. На предприятиях не умеют считаться с возможными рисками для здоровья и не желают использовать необходимые средства индивидуальной защиты.

По словам генерального директора Инспекции труда Марет Марипуу, наиболее частые проблемы со здоровьем среди работников мебельной промышленности были вызваны физическими перегрузками. ”Некоторые предприятия мебельной промышленности инвестировали средства в улучшение рабочей среды. С целью уменьшения проблем, вызываемых физическими перегрузками, внедрены и используются эргономичные средства труда”, — сказала она. ”В то же самое время наводит на размышления тот факт, что предприятия не были осведомлены о канцерогенных свойствах используемых химикатов. Для предотвращения возникновения серьезных проблем для здоровья работников на эти опасности необходимо обращать самое серьезное внимание”, — подчеркнула Марипуу.

В ходе целевой проверки инспекторы трудового здравоохранения посетили 24 предприятия в шести уездах: Харьюмаа, Ида-Вирумаа, Ляэне-Вирумаа, Пыльвамаа, Тартумаа и Вырумаа.