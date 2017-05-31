Инспекция труда: из 66 стройплощадок лишь на 4 не обнаружено нарушений

Инспекция труда проверила 66 строительных площадок по всей Эстонии. Инспекторы установили 130 нарушений, относительно пяти из них было начато рассмотрение правонарушения. Всего на четырех строительных площадках не было обнаружено ни одного недостатка.

В апреле инспекция труда без предварительного уведомления провела целевую проверку строительных площадок. Больше всего внимания в ходе проверки обращалось на предотвращение падения с высоты на строительстве.

По словам заместителя генерального директора Инспекции труда Апо Оя ситуация на строительных площадок с каждым годом, несомненно, меняется в лучшую сторону, но безопасность до сих пор еще не стала естественной частью работы.

"Падения с высоты являются одним из самых частых видов несчастных случаев, и по большей части последствия очень тяжелые или даже фатальные", — говорит он.

"К сожалению, и в этот раз мы заметили, что на многих строительных площадках люди по-прежнему идут на безумный риск и пытаются проверить действие законов физики. Часто отсутствуют защитные ограждения и не используются средства для защиты от падения. От оставленных в машине на парковке страховочных лямок и тросов нет никакого толку, работая на крыше дома", — отмечает Оя.

Инспекция труда обращает особое внимание на то, что координаторы, отвечающие за гигиену и безопасность труда на строительной площадке, должны намного больше следить за выполнением требований безопасности.

Например, зону опасности следует ограничивать, чтобы туда не попадали посторонние лица, а также строители и все находящиеся на строительном объекте лица должны использовать средства индивидуальной защиты. При работе на высоте всегда должны использоваться средства для предотвращения падения. Помнить следует также о том, что лестница предназначена для передвижения вверх и вниз, а не для работы на ней.

В ходе целевой проверки были осмотрены строительные площадки в Харьюмаа, Ида-Вирумаа, Ярвамаа, Ляэне-Вирумаа, Пыльвамаа, Пярнумаа, Сааремаа, Тартумаа, Валгамаа, Вильяндимаа и Вырумаа.

В прошлом году в строительном секторе произошло 407 несчастных случаев на работе. Тяжелым ущербом здоровью закончилось 105 из них, и восемь человек попрощались с жизнью.