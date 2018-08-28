28.08.2018, 11:01
Инспекция: работодатели не обязаны давать 1 сентября выходной родителям первоклассников
В преддверии Дня знаний Трудовая инспекция напоминает, что закон не обязывает работодателя давать работникам, чьи дети идут в первый класс, выходной день 1 сентября.
Однако этот порядок может быть установлен внутренними правилами предприятия, передает во вторник, 28 августа, служба новостей "Радио 4".
Если на предприятии такой порядок действует, то этот день предоставляется и оплачивается в соответствии с этим порядком, пишет rus.err.ee.
Ведомство также обращает внимание на то, что в этом году 1 сентября выпадает на выходной день и поэтому первый школьный день может быть 31 августа или 3 сентября по усмотрению школы.
В этом случае работодатель должен уточнить порядок использования выходного дня.