Инспекция: работодатели не обязаны давать 1 сентября выходной родителям первоклассников



Однако этот порядок может быть установлен внутренними правилами предприятия, передает во вторник, 28 августа, служба новостей "Радио 4".

Если на предприятии такой порядок действует, то этот день предоставляется и оплачивается в соответствии с этим порядком, пишет rus.err.ee.

Ведомство также обращает внимание на то, что в этом году 1 сентября выпадает на выходной день и поэтому первый школьный день может быть 31 августа или 3 сентября по усмотрению школы.

В этом случае работодатель должен уточнить порядок использования выходного дня.