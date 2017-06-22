Инспекция прекратила производство в отношении Ekspress Meedia: дети могут продавать газеты и далее

Инспекция прекратила производство о проступке в отношении AS Ekspress Meedia, касавшееся продажи детьми, не достигшими 12-летнего позраста, газет концерна. Наказание назначено не было.

Инспекция пришла к выводу, что дети, продававшие газеты прошлым летом у торгового центра в Ярве, были под надзором. Также, по оценке инспекции, наказывать AS Ekspress Meedia нецелесообразно, так как в данном случае работодатель доказал искреннее желание организовать такую рабочую среду, чтобы гарантировать безопасность детям. Также работодатель высказал желание найти возможности, как именно предложить работу 7-12-летним детям, не идя в разрез с законодательством.

В июне прошлого года в инспекцию труда поступила анонимная заявка на двух детей, которые продавали газеты Eesti Ekspress и Maaleht в Järve keskus. Работники трудовой инспекции допросили детей и попросили объяснений от Ekspress Media. Также в отношении предприятия был составлен протокол по факту использования детского труда летом.

”В отношении Ekspress Meedia AS производство о проступке еще не закончено. Оно было начато из-за разрешения работать детям, не достигшим 12 лет. Согласно § 7, путнктов 2 и 4 закона о трудовом договоре, работаь им нельзя. Тема — дети, продающие газеты и их условия рабочего времени. В основном проблема связана с организацией труда”, — прокомментировал заместитель главного директора инспекции труда Меэли Мидла-Ванаталу.

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