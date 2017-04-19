Инспекция: "банк Сависаара" не получит лицензии, поскольку город недостаточно благонадежен

Финансовая инспекция отказалась от рассмотрения ходатайства Кооперативного банка, сославшись на то, что город Таллинн недостаточно благонадежен. У них нет дополнительной информации об Эдгаре Сависааре. Кооперативный банк планирует обжаловать решение.

На вчерашнем собрании совет Эстонского кооперативного банка поддержал мнение правления банка обжаловать решение Финансовой инспекции, отказавшейся от рассмотрения ходатайства о лицензии Эстонского кооперативного банка. "Мы не согласны с мнением Финансовой инспекции, что город Таллинн как институт — недостаточно благонадежный член банка", — сказала председатель правления банка Юлле Матисен.

Эстонский кооперативный банк представил Финансовой инспекции ходатайство для получения лицензии на банковскую деятельность в январе 2016 года. "Чуть больше, чем год и два месяца спустя, после множества встреч и частой переписки, Финансовая инспекция пришла к мнению, что они отказываются от рассмотрения нашего ходатайства о лицензии. Официально они сообщили нам о своем решении 5 апреля 2017 года", — сказала председатель правления.

Финансовая инспекция объяснила свое решение обстоятельством, что они не могут достаточно оценить благонадежность города Таллинна как одного из учредителей банка, если они не получат дополнительной информации об Эдгаре Сависааре. "Это объяснение кажется правлению банка очень странным, потому что Эдгар Сависаар уже долгое время решением суда отстранен от руководства городом Таллинном. Также Финансовая инспекция потребовала от нас связанные с судебным делом Эдгара Сависаара и председателя Таллиннского горсобрания Калева Калло обвинительные акты, которые руководству Эстонского кооперативного банка юридически невозможно представить Финансовой инспекции. По нашей оценке, нет причины сомневаться в финансовой благонадежности города Таллинна как института", — пояснила Юлле Матисен создавшуюся ситуацию. Финансовую силу Таллинна показывает и недавнее решение международного рейтингового агентства Moody's повысить рейтинг города до уровня А2.

"Хотя Финансовая инспекция отказалась оценивать бизнес-план нашего банка, принципы управления рисками и еще многие необходимые для деятельности в качестве банка документы, которые правление в течение последних полутора лет подготовило и представило Финансовой инспекции, мы по-прежнему верим, что Эстонский кооперативный банк нужен для развития эстонского общества и экономики", — добавила Матисен.