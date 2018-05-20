Иностранный инвестор пожелал купить Батарейную тюрьму за 1 евро. Государство не воодушевлено

Лондонская фирма Aura Communities, занимающаяся недвижимостью, предложила владельцу Батарейной тюрьмы Riigi Kinnisvara сделку: купить крепость за символическую плату в 1 евро, а потом инвестировать 200 миллионов евро. RKAS же полагает, что при развитии этой недвижимости следует придерживаться правил конкурса на поставки.

Публичные торги могут начаться осенью, к тому же есть и другие заинтересованные. Но, как утверждается, зарубежный инвестор торопится, и если придется ждать, они грозятся, что направят деньги в иное место.

Приводим выдержку из интервью с главой фирмы Максом Густафом Сегерстрёмом.

- Как отреагировали Riigi Kinnisvara AS и минфин, когда Вы предложили им за Батарейную крепость 1 евро?

- Мандатом RKAS было продать госнедвижимость по максимально высокой цене. Хоть мы и понимаем их позицию, это, увы, не охватывает всей картины: как такая крупная инвестиция изменила бы Батарею, и насколько крупную — не измеримую в евро — пользу наше видение принесло бы Таллинну и Эстонии.

- Кто инвесторы?