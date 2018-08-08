Иностранцы в Эстонии: местные арендодатели — расисты?

В группе Expats in Tallinn в социальной сети Facebook поставил данный вопрос потенциально заинтересованный в аренде квартиры в Таллинне молодой человек из Камеруна. По его словам, опыт поиска квартиры просто ужасен — на более, чем 30 сделанных звонков ответ был один и тот же: извините, но мы сдаем квартиры только эстонцам.

Получившая недавно эстонское гражданство женщина пожаловалась, что не смогла арендовать ни одну из понравившихся ей квартир, так как она мусульманка.

Есть и другие примеры. Один местный арендодатель сказал, что, наоборот, сдает квартиры в аренду только иностранцам, так как от эстонцев сложно добиться выплаты денег за аренду.

Участники группы поделились своим опытом. В качестве одной из проблем был приведен языковой барьер, который может вызвать недопонимания. Другие страхи — неуплата аренды, нанесение ущерба квартире, запахи экзотической еды, отсутствие поддержания чистоты в связи с культурными различиями, боязнь связанной с вероисповеданием агрессии и ксенофобия.

Проблемным местом является и знание языков у маклеров. Часто спрос на аренду настолько высокий, что владелец сдает недвижимость в аренду без посредника. В таких случаях часто не заключается нормальный договор, аренда взимается наличными, а квитанции об уплате получить невозможно.