08.08.2018, 15:20

Иностранцы в Эстонии: местные арендодатели — расисты?

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rus.delfi.ee
EST 7
Иностранцы в Эстонии: местные арендодатели — расисты?
FOTO: RAIGO PAJULA

Расовая дискриминация превратилась в критическую проблему для иностранцев, переезжающих жить в Таллинн, пишет ученица Тартуского университета Тойон Мас на портале EstonianWorld.com.

В группе Expats in Tallinn в социальной сети Facebook поставил данный вопрос потенциально заинтересованный в аренде квартиры в Таллинне молодой человек из Камеруна. По его словам, опыт поиска квартиры просто ужасен — на более, чем 30 сделанных звонков ответ был один и тот же: извините, но мы сдаем квартиры только эстонцам.

Получившая недавно эстонское гражданство женщина пожаловалась, что не смогла арендовать ни одну из понравившихся ей квартир, так как она мусульманка.

Есть и другие примеры. Один местный арендодатель сказал, что, наоборот, сдает квартиры в аренду только иностранцам, так как от эстонцев сложно добиться выплаты денег за аренду.

Участники группы поделились своим опытом. В качестве одной из проблем был приведен языковой барьер, который может вызвать недопонимания. Другие страхи — неуплата аренды, нанесение ущерба квартире, запахи экзотической еды, отсутствие поддержания чистоты в связи с культурными различиями, боязнь связанной с вероисповеданием агрессии и ксенофобия.

Проблемным местом является и знание языков у маклеров. Часто спрос на аренду настолько высокий, что владелец сдает недвижимость в аренду без посредника. В таких случаях часто не заключается нормальный договор, аренда взимается наличными, а квитанции об уплате получить невозможно.

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