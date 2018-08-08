08.08.2018, 15:20

Иностранцы в Эстонии: местные арендодатели — расисты?

 (49)
rus.delfi.ee
EST 10
Иностранцы в Эстонии: местные арендодатели — расисты?
FOTO: RAIGO PAJULA

Расовая дискриминация превратилась в критическую проблему для иностранцев, переезжающих жить в Таллинн, пишет ученица Тартуского университета Тойон Мас на портале EstonianWorld.com.

В группе Expats in Tallinn в социальной сети Facebook поставил данный вопрос потенциально заинтересованный в аренде квартиры в Таллинне молодой человек из Камеруна. По его словам, опыт поиска квартиры просто ужасен — на более, чем 30 сделанных звонков ответ был один и тот же: извините, но мы сдаем квартиры только эстонцам.

Получившая недавно эстонское гражданство женщина пожаловалась, что не смогла арендовать ни одну из понравившихся ей квартир, так как она мусульманка.

Есть и другие примеры. Один местный арендодатель сказал, что, наоборот, сдает квартиры в аренду только иностранцам, так как от эстонцев сложно добиться выплаты денег за аренду.

Участники группы поделились своим опытом. В качестве одной из проблем был приведен языковой барьер, который может вызвать недопонимания. Другие страхи — неуплата аренды, нанесение ущерба квартире, запахи экзотической еды, отсутствие поддержания чистоты в связи с культурными различиями, боязнь связанной с вероисповеданием агрессии и ксенофобия.

Проблемным местом является и знание языков у маклеров. Часто спрос на аренду настолько высокий, что владелец сдает недвижимость в аренду без посредника. В таких случаях часто не заключается нормальный договор, аренда взимается наличными, а квитанции об уплате получить невозможно.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ






КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как определить надежность работодателя?
Современные трудовые отношения предоставляют возможность выбора уже не предприятию, а кандидату. Для того, чтобы соискатель предпочёл именно это рабочее место, хороший работодатель должен соответствовать множеству ожиданий. Прежде всего, предприятие должно обеспечить его работой и стабильным доходом, который предложил бы работнику чувство уверенности в отношении будущего.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Как уроженец провинциального финского города стал предводителем фиджийских каннибалов

08.08.2018
До сих пор неизвестно, произошла ли эта история на самом деле, но на малой родине ее главному герою Отто Тойвайнену установлен памятник. Сейчас его судьба находится под угрозой, потому что рынок, где он стоит, планируют перенести в более оживленное место, пишет yle.
Подробнее


-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
290,- €
269,70 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100051
139,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106082003
162,- €
97,20 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100092
179,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100004
159,- €

ЭСКИЗЫ: В Нарве на месте бывшей 7-й школы построят трехугольные шестиэтажки

08.08.2018
Во вторник в городском департаменте архитектуры и планирования состоялось предварительное обсуждение детальной планировки территории бывшей школы Юхкентали (7-й школы), пишет "Виру Проспект".
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Снова проблемы с регистрацией на бесплатные курсы эстонского языка: сайт завис, номера поддержки не отвечают

08.08.2018
Delfi позвонила расстроенная читательница: женщина специально задержалась дома перед работой, чтобы успеть зарегистрироваться на бесплатные курсы эстонского языка от Фонда интеграции, но в 10 часов, в момент начала регистрации, сайт завис.
Подробнее

Футболиста "Вентспилса" похитила криминальная группировка

08.08.2018
Латвийский футбольный клуб "Вентспилс" опубликовал на своей страничке Facebook сообщение о том, что их футболиста Аделеки Акиньеми похитили. Теперь, по мнению клуба, представители криминальной группировки шантажируют руководство команды.
Подробнее


Ухаживаем за ванной, как профи: борьба с пятнами, царапинами и солевыми отложениями

08.08.2018
Ванны, как правило, способны выдержать любые издевательства, спасибо особым материалам, из которого они сделаны. Однако иногда неприятности или лень выполнять простую еженедельную уборку делают свое черное дело и на ванной появляется что-то, что не счищается просто губкой. Как быть? DELFI Дом & Сад призывает бороться!
Подробнее