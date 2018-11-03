03.11.2018, 11:15

Иностранцы работают в Финляндии чаще всего в сфере клининга, строительства и торговли

 (4)
rus.delfi.ee
EST 1
Иностранцы работают в Финляндии чаще всего в сфере клининга, строительства и торговли
Foto on illustreerivFoto: Arno Mikkor

Профессии уборщика, строителя и продавца в позапрошлом году лидировали среди работников иностранного происхождения.

Самой распространенной профессией среди людей с иностранным происхождением в позапрошлом году все еще оставалась профессия уборщика помещений, пишет yle.

Согласно данным Статистического центра, в сфере уборки офисных помещений в 2016 году работало около 12 тысяч человек из числа некоренного населения страны.

Эта же профессия лидировала в списке самых распространенных профессий среди иммигрантов и в 2011 году.

Популярными в этой группе людей являлись также профессия строителя и продавца.

Число занятых в трудовой жизни людей иностранного происхождения в 2016 году составляло 133 тысячи, что на 32 тысячи больше, чем в 2011 году.

На первом месте в статистике, показывающей, откуда прибыли работники иностранного происхождения, находится Россия или страны бывшего СССР.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Андрус Ансип: мое правительство было готово к кризису, нынешнее — нет

03.11.2018
Бывший премьер-министр, а ныне вице-президент Еврокомиссии Андрус Ансип сказал вчера на экономической конференции Rimi, что его правительство, которое обвиняли в синдроме розовых очков, перед кризисом 2008 года запасалось резервами, а нынешнее правительство этого не делает.
Подробнее

ФОТО DELFI: На улице ноябрь, а за Горхоллом люди живут в палатках

03.11.2018
На пустыре, находящемся за Горхоллом в центре Таллинна, стоят четыре палатки. Судя по всему, в них до сих пор кто-то живет. В траве можно увидеть колеи и следы людей, а неподалеку — сгоревшую палатку.
Подробнее


Читатель Delfi: институт семейных врачей надо упразднить, к ним нет никакого доверия!

03.11.2018
У меня нет никакого доверия к семейным врачам. Мне кажется, что институт семейной медицины следует упразднить и на эти деньги построить везде центры экстренной медицинской помощи.
Подробнее

Грустная история: Кийсу и Юссь всю жизнь прожили под одной крышей, но смерть хозяина перевернула все с ног на голову

03.11.2018
Кошка по имени Кийсу (10) и кот по имени Юссь (15) всю свою жизнь прожили под одной крышей. Они неразлучны и очень любят друг друга. Их жизнь была беззаботной до той поры, пока не умер их хозяин.
Подробнее

ФОТО DELFI: В Германии алкоголь можно купить почти вдвое дешевле, чем в Эстонии

02.11.2018
Несмотря на то, что данные фотографии были сделаны в магазине в центре Гамбурга, пиво там все равно чуть ли не в два раза дешевле, чем в Эстонии. Стоит отметить, что ко всем ценам, как и в Эстонии, также прибавляется стоимость бутылки — в Германии это 8 центов.
Подробнее

-50% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Babylone
69,- €
34,50 €
-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100016
159,- €
111,30 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106762002
107,10 €
64,26 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100216
129,- €
90,30 €
-30% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBZS/12
209,- €
146,30 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
290,- €
269,70 €

ФОТО читателя Delfi: В Нарве в Selver мухи облюбовали отдел с выпечкой, а продавцы к этому безразличны

02.11.2018
“В нарвском магазине Selver постоянно можно наблюдать такую не совсем аппетитную картину, в отделе c выпечкой за булочками по кампании приходят не только рядовые покупатели, но и братья наши меньшие! На вопрос, что происходит, улыбающиеся продавцы разводят руками, мол есть хотят все!“ — пишет читатель.
Подробнее




Сад, огород и цветник в ноябре — последние работы перед зимой (+ пара секретов)

03.11.2018
Погода стремительно портится и выезжать из города на любимую дачу уже особо и не хочется… но надо! Чтобы сделать такие вылазки максимально эффективными, DELFI ДОМ&САД советует составить список нужных работ заранее.
Подробнее

Мужчина больше не платит: в каких случаях этикетом можно пренебречь

02.11.2018
Как настоящая леди, ты стремишься всегда и везде следовать правилам хорошего тона? Специально для тебя мы собрали 7 случаев, в которых следовать этикету вовсе не обязательно — эти правила безнадежно устарели!
Подробнее