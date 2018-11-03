Иностранцы работают в Финляндии чаще всего в сфере клининга, строительства и торговли(4)
Профессии уборщика, строителя и продавца в позапрошлом году лидировали среди работников иностранного происхождения.
Профессии уборщика, строителя и продавца в позапрошлом году лидировали среди работников иностранного происхождения.
Самой распространенной профессией среди людей с иностранным происхождением в позапрошлом году все еще оставалась профессия уборщика помещений, пишет yle.
Согласно данным Статистического центра, в сфере уборки офисных помещений в 2016 году работало около 12 тысяч человек из числа некоренного населения страны.
Эта же профессия лидировала в списке самых распространенных профессий среди иммигрантов и в 2011 году.
Популярными в этой группе людей являлись также профессия строителя и продавца.
Число занятых в трудовой жизни людей иностранного происхождения в 2016 году составляло 133 тысячи, что на 32 тысячи больше, чем в 2011 году.
На первом месте в статистике, показывающей, откуда прибыли работники иностранного происхождения, находится Россия или страны бывшего СССР.
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