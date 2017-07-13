Инновационному финскому изобретению прочат мировой успех

Предприятие Kotkamills Oy начинает постоянное производство не содержащего пластика картона для кофейных стаканчиков и упаковочных ящиков. Они выдерживают горячие и холодные жидкости, а также масло, пишет YLE.

Кроме Финляндии, заказы на пробное использование картона поступили из Норвегии, Швеции, Германии и Англии.

"Для пробного использования количество заказанного картона весьма внушительно. В Норвегии из картона будут делать упаковки для мороженой рыбы, в Финляндии и Швеции — одноразовую посуду для фастфуда, а в Германии — коробки для упаковки шоколада", — говорит директор Kotkamills Oy Маркку Хямяляйнен.

Экологично и безвредно

Не содержащий полиэтиленового покрытия картон может быть использован, например, в качестве упаковок для гамбургеров, так как химический состав его покрытия не позволяет жирам и влаге проникать за его пределы. Главная особенность картона заключается в том, что в обработке его покрытия не используются фторсодержащие химикалии.

"Химикалии с содержанием фтора до сих пор используются в изготовлении упаковок для фастфуда, однако результаты некоторых исследований говорят о том, что они могут вызывать онкологические заболевания. В случае нашего продукта, предотвратить проникновение химикатов можно абсолютно безвредным для здоровья путем", — объясняет Хямяляйнен.

Новая технология производства упаковочного картона позволит заменить использование полиэтилена в качестве материала для изоляции. Картон применяется, например, для изготовления упаковок моющих средств.

Хямяляйнен говорит, что интерес к упаковочному картону превзошел все ожидания.

Пищевая продукция требует тестирования

Вывод на рынок не содержащего пластика органического картона для изготовления кофейных и чайных стаканчиков оказался более сложным. Несмотря на то, что производство прошло все лабораторные испытания, пищевой сертификат до сих пор получен не был. По словам Хямяляйнена, сертификат зависит от результатов дополнительного теста, который ещё не был проведён.

Финский производитель предполагает, что производство упаковочного картона может достичь десятков тысчч тонн в год. К осени может ускориться и производство картона для напитков. Директор Kotkamills Oy Маркку Хямяляйнен предполагает, что уже в этом году будет произведено 20-30 тысяч тонн картона для производства стаканчиков.

В данный момент 50 000 штук одноразовых стаканчиков проходят тестирование пользователей в рамках мероприятия Tall Ship Races в Котке.

Мероприятие также поможет производителю найти потенциальных оптовых заказчиков.