Инновационное решение для строительства полов в случае слабых несущих конструкций

Особенность смеси заключается в том, что она представляет собой легкую заливочную массу.

Развитие технологий во всех сферах деятельности не стоит на месте, в строительстве в том числе. Зачастую инновационные строительные материалы выручают там, где необходим особый подход. К примеру, если нужно сделать заливку на втором этаже деревянного дома, несущие конструкции которого обычно более слабые. Kiilto EPS Light — это легкая масса для заливки полов на базе цемента и частиц EPS, предназначенная для заполнения, поднятия черных полов и создания уклонов.

Продукт малопыльный и подходит для деревянных и бетонных полов как в сухих, так и во влажных внутренних помещениях. Со смесью легко обращаться, она подходит как для профессиональных строителей, так и для самостоятельного использования в домашних условиях. При соблюдении инструкций работа не составит труда.

Особенность смеси заключается в том, что она представляет собой легкую заливочную массу. Легкость обеспечивается за счет того, что смесь основана на частицах EPS (известны также как пенополистирол и пенопласт). Обычный цемент тяжелый — если один кубометр легкой смеси EPS весит 440 кг, то такой же объем бетона весит до 2500 кг!

К примеру, если в двухэтажном деревянном доме нужно выровнять или поднять полы второго этажа, то бетонный пол, залитый смесью на базе обычного цемента, может оказаться для несущих конструкций старого дома слишком тяжелым. В таких случаях идеальным решением станет смесь Kiilto EPS Light, заливка которой будет в 3 раза легче обычной смеси. Однако не стоит забывать, что легкий бетон нужно покрывать выравнивающим слоем толщиной как минимум 15 мм — для этого хорошо подойдет, например, выравнивающая смесь для полов Kestonit Fiber, содержащая фиброволокно. В случае подогрева полов следует использовать, например, выравнивающую смесь Kestonit Termo — греющий кабель утапливается прямо в нее. EPSLight можно качать машиной.

Существенным преимуществом является толщина выравнивающего слоя — для заливочной массы EPS Light не предусмотрена максимальная толщина слоя, поэтому она позволяет поднимать полы до любой желаемой высоты. Для смесей на базе обычного цемента максимальная толщина слоя заливки всегда предусмотрена.

Преимуществом Kiilto EPS Light является также скорость твердения — схватывание происходит уже через 48 часов, независимо от толщины слоя. Легкая масса для заливки полов Kiilto расфасована в 50-литровые мешки (17 кг). Из одного мешка получается около 45 литров готовой смеси. Изделие относится к классу эмиссии М1, что позволяет классифицировать смесь Kiilto EPS Light как продукт с максимальным классом экологичности — он не выделяет в пространство вредных ЛОВ (летучих органических веществ) и растворов.

Где и как использовать

1. Залитая базовая поверхность / прочный бетонный черный пол или строительная плита: базовая поверхность должна быть чистой, стабильной и прочной. Например, цементное молочко, брызги краски, остатки клея и другие загрязнения удаляются, пол чистится щеткой или пылесосом. Бетонные базовые поверхности перед нанесением массы обрабатываются разбавленным дисперсионным адгезивом Kiilto Start Primer (10-20% Kiilto Start Primer / 80-90% воды). Если черный пол представляет собой плиту, то Kiilto Start Primer используется в неразбавленном виде. Толщина слоя заливки должна быть не менее 15 мм

2. Плавучая конструкция: заливка отделяется от базовой поверхности, например, специальной отделительной тканью Kiilto или бумагой. Стены и проходы защищаются от заливки с помощью отделительной ленты или эластичной массы. Толщина слоя заливки должна быть не менее 30 мм. Выравнивающий слой, покрывающий EPS Light DF, всегда усиливается стальной или стекловолоконной сеткой. Кабели и трубы подогрева пола всегда крепятся к стальной сетке.

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