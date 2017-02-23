Инновационная программа легко идентифицирует личность и помогает ловить жуликов

Персонал участвующего в конкурсе бизнес-идей ”Охота за умами” проекта MARKUS приступил сегодня в одном из представительств Elisa к опробованию инновационной системы идентификации личности на базе искусственного интеллекта, которая призвана исключать человеческие ошибки в процессе идентификации личности и предотвращать мошенничество.

Персонал попавшего в ТОП 30 на крупнейшем в Эстонии конкурсе бизнес-идей ”Охота за умами” курируемого Elisa проекта MARKUS приступил сегодня к тестированию своей системы идентификации личности в представительстве Elisa в торговом центре Rocca al Mare.

”Кражи идентитета, аферы, человеческие ошибки при идентификации личности и определении возраста — это лишь некоторые проблемы, которые ежегодно приводят к миллиардным издержкам для фирм во всем мире, но возникновение которых можно предотвращать смарт-решениями, — объяснил исполнительный директор MARKUS Кристьян Янсонс потребность в разработке инновационной системы. — MARKUS помогает решить эти проблемы при помощи умных алгоритмов распознавания человеческих лиц — в результате фирма может быть уверена в идентитете и возрасте клиента”.

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По словам заведующей маркетинговым отделом Elisa Майлийз Плооманн, несложные расчеты показывают, что фирмы и частные лица в Эстонии ежегодно теряют около 100 тысяч евро из-за действий, совершаемых мошенниками с использованием украденных удостоверений личности. ”Если же к этой сумме добавить усилия, время и энергию, которые приходится тратить на устранение пагубных последствий, то издержки становятся поистине огромными. В нашей телекоммуникационной сфере деятельности эти деньги можно было бы направить на развитие новых технологий”, — признала Майлийз Плооманн.

Как отмечает заведующая маркетинговым отделом Elisa, в представительствах компании ежемесячно выполняются десятки тысяч операций, в рамках которых следует убедиться в том, что посетитель является правомочным клиентом. ”Конечно, обслуживающие клиентов работники Elisa всегда стараются идентифицировать личность посетителя и убедиться в действительности его удостоверения личности, но человеческое зрение не идеально, а к концу рабочего дня может дать о себе знать и усталость, так что злоумышленник может иногда обмануть бдительность персонала, — пояснила Майлийз Плооманн. — Мы в Elisa хотим, чтобы консультанты в наших представительствах уделяли как можно больше времени эффективному обслуживанию клиентов, и поэтому мы с огромным удовольствием рассматриваем новую программу на базе искусственного интеллекта для автоматизации процесса идентификации личности”.

Кристьян Янсонс заверяет, что решение MARKUS как раз должно позволить обслуживающим работникам и целым фирмам больше заниматься содержательной работой с клиентами. ”Этому способствует автоматизация рутинных действий, в том числе идентификации личности. Благодаря массивам данных компьютерные программы сегодня способны делать это гораздо лучше, чем человеческие глаза”, — добавил Кристьян Янсонс.

Руководитель проекта MARKUS отмечает важность опробования системы в представительстве Elisa — такое тестирование позволит обнаружить и устранить проблемы, возникающие вне стен лаборатории. ”Точнее сказать, поскольку наша система является самообучающейся, алгоритмы идентификации личности улучшатся автоматически в ходе тестирования в представительстве, — добавил Кристьян Янсонс. — Точные алгоритмы идентификации личности помогут нам и в других важных сферах, таких как автоматическое определение возраста в кассах самообслуживания. Мы уже ведем переговоры с сетями розничной торговли для опробования этой системы в некоторых магазинах”.

Коллектив MARKUS: исполнительный директор Кристьян Янсонс, Март Раус, Лаури Таммевески, Роберт Роосалу и Маркус Липпус. Куратором проекта выступает заведующая маркетинговым отделом Elisa Майлийз Плооманн.

Система MARKUS основана на решении SaaS (Software as a Service), и ее ядром являются алгоритмы машинного обучения. Система по видео автоматически определяет возраст человека, проверяет соответствие фотографии на удостоверении личности изображению человека на видео, идентифицируя таким образом его личность, а также проверяет действительность удостоверения личности.