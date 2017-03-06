Инкассо-фирма пыталась ”повесить” на автовладельца необоснованные штрафы

Клиент, получивший от инкассо-фирмы Creditreform ряд безосновательных требований по уплате штрафов за неправильную парковку, обратился в комиссию по решению потребительских споров, которая подтвердила необоснованность требований.

Первое извещение автовладелец получил 7 апреля 2016 года посредством СМС-сообщения. В сообщении указывалось, что штраф был получен 28 декабря и его сумма выросла до 65 евро. С целью избежать разбирательств потребитель решил заплатить 35 евро. После достижения компромисса и его выполнения Creditreform сообщила потребителю о еще двух штрафах от 28 февраля и 4 апреля. По утверждению клиента, в указанные даты он платными парковками OÜ ParkIt не пользовался и никаких квитанций не получал, поэтому с его точки зрения предоставляющая услуги по парковке фирма обязана доказать факт парковки и нарушения порядка парковки. Также клиент считает, что даже в случае доказанности факта нарушения ему должны были предоставить возможность оплатить штраф в самом начале и без надбавок со стороны фирмы по востребованию долгов.

Читать еще

OÜ ParkIt разъяснений комиссии по данному делу не предоставила. Creditreform со своей стороны пояснила, что предоставляет лишь услуги по востребованию и не уполномочена вникать в суть жалоб и решать их.

Комиссия по потребительским спорам пришла к заключению, что предоставитель услуги должен обеспечить потребителю возможность оплатить услугу без дополнительных затрат. Это касается также неустоек за нарушение условий договора. Комиссия отметила, что торговцы не доказали факт заключения между ними и потребителем договора о парковке на территории платной парковки, равно как и факта нарушения со стороны потребителя условий этого договора. В заключении отмечается, что фотографию припаркованного транспортного средства следует делать так, чтобы было возможно установить факт его местонахождения на платной территории, а также время, в которое был сделан снимок. В данном случае этого сделано не было.