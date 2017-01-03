Читайте, какие изменения в налогоообложении, акцизах и других связанных с финансами областях ожидают нас в наступившем году.

Изменения в налогообложении

Лица, имеющие низкооплачиваемую работу, смогут ходатайствовать о возврате уплаченного подоходного налога. Для получения возврата необходимо будет подать ходатайство вместе с предъявляемой Налогово-таможенному департаменту декларацией о доходах физического лица. Платеж по возврату поступит не позднее, чем к 30 июня. Налогово-таможенный департамент совершит платеж по возврату на основании доходов за 2016 год тем лицам, имеющим низкооплачиваемую работу, которые отвечают условиям. Условиям отвечают приблизительно 100 000 взрослых, чей годовой доход составил менее 7818, то есть до 651 евро в месяц, и которые в 2016 году проработали на полную ставку не менее шести месяцев. Требование работы на полную ставку не действует в отношении людей с ограниченной трудоспособностью. Величина возвращаемой суммы составит до 709 евро, но не более, чем подоходный налог, уплаченный в 2016 году.

Работодателям будет предоставлена возможность на основании больничного листа выплачивать работнику необлагаемую социальным налогом компенсацию также за второй и третий дни болезни в размере до 100 процентов от средней заработной платы работника. На данный момент компенсация не облагается социальным налогом начиная с 4-го дня. Размер необлагаемого налогом дохода в 2017 году повысится до 180 евро с нынешних 170 евро. Общая ставка подоходного налога останется на уровне 20 процентов.

Увеличится размер дополнительного необлагаемого налогом дохода от пенсий до 2832 евро в год, то есть до 236 евро в месяц. Вследствие повышения общего размера необлагаемого налогом дохода до 180 евро размер необлагаемой налогом пенсии составит 416 евро в месяц, обеспечив освобождение средней пенсии по старости от подоходного налога также в 2017 году.

Освобождение от подоходного налога будет распространяться на компенсации и пособия, выплачиваемые в случае гибели, смерти или сокращения трудоспособности обычного должностного лица, помощника полицейского, спасателя-волонтера и лица, призванного работать при чрезвычайных обстоятельствах.

Правила налогообложения дохода в 2018 году (т. е. при декларировании до 31.03.2019 г.).

• В 2018 году общий размер необлагаемого налогом дохода для людей с низкой и средней заработной платой повысится до 500 евро в месяц. С определенного уровня дохода предусмотрено уменьшение. Размер необлагаемого налогом дохода составит 500 евро в случае месячного налогооблагаемого дохода в размере до 1200 евро. Начиная с размера дохода 2100 евро необлагаемый налогом доход не будет применяться.

• Будет установлен дополнительный максимальный размер вычета процентов жилищного кредита 300 евро в пределах максимального размера 1200 евро, который применялся до сих пор и останется в силе в дальнейшем. Максимальный размер 1200 евро будет действовать в отношении расходов на обучение, подарков-пожертвований и процентов по займу.

• Совместная декларация о доходах супругов будет сохранена лишь в отношении наиболее распространенных отчислений. В случае отсутствия доходов или их недостаточности супруги смогут декларировать совместно проценты по жилищному кредиту, расходы на обучение и дополнительный необлагаемый налогом доход за детей.

Налог с оборота за услугу размещения в 2017 году останется на уровне 9 процентов.

Ставка социального налога останется на уровне 33 процентов.

Для сокращения числа случаев мошенничества, связанного с налогом с оборота, с 1 января 2017 года будет установлено обратное налогообложение металлопродукции, используемой, главным образом, в строительстве и машиностроительной промышленности. В данном секторе высок риск мошенничества, связанного с налогами, и поэтому предприятиям, которые до сих пор вели честный бизнес, было очень тяжело сохранять конкурентоспособность. Распространено использование буферных предприятий, фиксирующих налог с оборота, который впоследствии не уплачивается в счет доходов государства. Приобретатель товара декларирует указанный в счете налог с оборота в качестве входного налога с оборота и уменьшает на него налог с оборота, начисленный со своего налогооблагаемого оборота.

Акцизы

На февраль и июль 2017 года запланировано повышение акциза на алкоголь. Ставка акциза на содержание этанола в пиве на один объемный процент в литре в феврале 2017 года повысится с текущих 8,30 цента до 9,13 цента, а в июле — до 15,52 цента. Пример: если сейчас 0,5-литровое пиво стоит 1,09 евро, то после февральского повышения акциза оно будет стоить, учитывая лишь акцизную долю цены, 1,11 евро, а после июльского повышения акциза — 1,29 евро. Ставка акциза на литр вина и ферментированного напитка с содержанием этанола до 6 объемных процентов в феврале повысится с текущих 48,55 цента до 53,41 цента, а в июле — до 77,44 цента. Пример: если сейчас яблочный сидр с содержанием алкоголя 4,5% стоит 1,29 евро, то после февральского повышения акциза его цена составит 1,32 евро, а после июльского повышения акциза — 1,46 евро.

Ставка акциза на литр вина и ферментированного напитка с содержанием этанола более 6 объемных процентов в феврале повысится с текущих 111,98 цента до 123,18 цента. Пример: если сейчас цена вина (75 сл) с содержанием алкоголя 12% составляет 5,79, то после повышения акциза она составит 5,89 евро. Ставка акциза на крепкий алкоголь будет повышаться на 10% каждый год до 2020 года. Пример: если сейчас водка (1 л) стоит 20,90 евро, то после повышения акциза в начале года ее цена составит 21,94 евро. Повысится льготная ставка, действующая для мелких производителей пива. Льготная ставка (50% от ставки акциза на пиво) будет применяться к производственному объему до 6000 гектолитров вместо нынешних 3000 гектолитров. В дальнейшем в случае мелкого производителя пива вместо производственного объема за текущий год за основу будет браться производственный объем за прошедший год. В случае превышения максимального размера акцизную разницу не потребуется оплачивать задним числом. С точки зрения расходов, это необходимо предпринимателю для более плавного перехода от статуса мелкого производителя к статусу обычного производителя.

С 1 января 2017 года ставка акциза на сигареты и курительный табак повысится на 8 процентов. Пример: цена пачки сигарет 3,26 евро после повышения акциза составит 3,53 евро, то есть акциз повысится на 27 центов.

Запланированное на 2017 год повышение ставок акциза на топливо переносится с начала января на начало февраля. Ставка акциза на тысячу кубических метров природного газа с 1 января повысится с нынешних 33,77 евро до 40,52 евро, а ставка акциза на тысячу литров дизельного топлива 1 февраля повысится с нынешних 448 евро до 493 евро. Было решено отказаться от ранее запланированного повышения налога на дизельное топливо, дизельное топливо специального назначения и легкое топливное масло в 2018 году. Примеры: сейчас акциз составляет 0,465 евро от цены за литр моторного бензина, а после повышения акциза он составит 0,512 евро; сейчас акциз составляет 0,448 евро от цены за литр дизельного топлива, а после повышения акциза он составит 0,493 евро; сейчас акциз составляет 0,03377 евро от цены за один кубический метр природного газа, а после повышения акциза он составит 0,04052 евро.

Прочие изменения в законодательстве

Существенные изменения принес закон об инвестиционных фондах, который упрощает учреждение инвестиционных фондов в Эстонии. Например, в дальнейшем возможно будет учреждать фонды совершенно нового типа — доверительные фонды, которые в других странах используются, прежде всего, для управления инвестициями в рисковый капитал. Также данный закон повысит конкуренцию на рынке пенсионных фондов. Закон будет способствовать появлению новых лиц, главенствующих в пенсионных фондах, а также сделает существенно более выгодной для людей смену пенсионного фонда.

Обязательственно-правовой закон будет дополнен положениями, обязующими банк в случае желания потребителя открыть для потребителя расчетно-платежный счет (расчетный счет) и оказывать ему связанные со счетом услуги. Помимо открытия счета, услуги включают в себя внесение денежных средств на свой счет, снятие наличных денег, инициирование прямых поручений, кредитных поручений и операций с платежной карточкой. Также будет упрощен перенос счета из одного банка в другой.

Внесены изменения в закон о рынке ценных бумаг и в закон об изменении закона о финансовой инспекции, который обновляет компетенции финансовой инспекции и меры надзора в целях более эффективной профилактики злоупотреблений на рынке ценных бумаг. Закон основывается на постановлении ЕС, устанавливающем правила по профилактике злоупотреблений на рынке ценных бумаг (в т. ч. на бирже). Злоупотребление на рынке является незаконной деятельностью при торговле ценными бумагами, которая вредит прозрачности и надежности рынка, а значит, и интересам инвесторов.

В 2017 году в законе об обмене налоговой информацией будут переняты две директивы ЕС. Закон устанавливает обязательство предъявления ежегодного отчета с разбивкой по странам (country-by-country reporting) для ведущих деятельность в Эстонии крупных концернов, годовой доход которых превышает 750 миллионов евро. Срок перенимания положений об автоматическом обмене информацией в области отчетности с разбивкой по странам директивы об административном сотрудничестве Европейского союза — 5 июня 2017 года. Автоматический обмен информацией начнет действовать в отношении отчетов крупных концернов с разбивкой по странам начиная с 2018 года. Будут переняты также дополнения к той же директиве, по которым управляющие налогами государств-членов Европейского союза будут автоматически обмениваться информацией об обязывающих управляющего налогами предварительных решениях начиная с 2017 года. Обмен информацией по части предварительных решений не будет нести с собой дополнительных обязательств для предпринимателей. Однако обмен информацией коснется также принятых ранее, начиная с 2012 года, предварительных решений. Срок перенимания директивы — 1 января 2017 года. В Европейском союзе административное сотрудничество между управляющими налогами в сфере прямых налогов будет регулировать директива об административном сотрудничестве в области налогообложения, на основании которой Эстония уже обменивается информацией по части заработных плат, плат члену правления, пенсий и доходов с недвижимости лиц из другого государства-члена в автоматическом порядке. С осени 2017 года в автоматическом порядке будет осуществляться обмен информацией относительно различных денежных средств, которые хранятся в иностранном государстве.

Изменения в законе о бухгалтерском учете, которые начнут действовать с 1 января, упростят требования к первичным документам бухгалтерского учета и возложат на общественный сектор обязательство принимать машиночитаемые электронные счета.

Проектом закона фиксируется вероятность того, что начиная с 1 января 2017 года при продаже товара или оказании услуги общественному сектору можно будет выставлять машиночитаемые электронные счета. Закон также устанавливает стандарт электронных счетов. Электронный счет будет передаваться через оператора из одного бухгалтерского программного обеспечения непосредственно другому, и получателю больше не придется вводить данные счета вручную. Для мелких предпринимателей государство создало возможность использовать среду e-arveldaja, где можно бесплатно составлять и передавать электронные счета.

Изменения смягчат требования к первичным документам бухгалтерского учета, например, к накладным, квитанциям, актам и договорам. В дальнейшем первичный документ в обязательном порядке должен будет отражать лишь время, содержание и цифровые показатели хозяйственной операции. Если второй стороной хозяйственной операции лица, обязанного вести бухгалтерский учет, является юридическое лицо, обязанное вести бухгалтерский учет, юридическое лицо, обязанное вести государственный бухгалтерский учет, или юридического лицо из иностранного государства, то счет, выставленный в отношении отчуждения товара или оказания услуги, помимо трех вышеуказанных реквизитов должен будет содержать также номер счета и данные, позволяющие идентифицировать сторону операции.

Также после вступления в силу изменений микропредприниматель будет освобожден от обязательства составления внутренних правил ведения бухгалтерского учета. Микропредприятие — это принадлежащее члену правления товарищество с ограниченной ответственностью, активы которого оцениваются менее чем в 175 000 евро и доход от продаж которого составляет менее в 50 000 евро, а обязательства не превышают собственного капитала.

Бюджет и важные числа

1 января минимальная заработная плата повысится до 470 евро в месяц, т. е. до 2,78 евро в час, в сравнении с прежними 430 евро в месяц и 2,54 евро в час. Согласно прогнозу Министерства финансов средняя заработная плата повысится на 5,5 процента, то есть приблизительно до 1200 евро. Дневная ставка пособия по безработице повысится до 4,86 евро в сравнении с прежними 4,41 евро. Месячная ставка минимального социального налога, связанного с минимальной заработной платой за предыдущий год, повысится до 430 евро в сравнении с действовавшей в 2016 году ставкой 390 евро.

Средняя пенсия по старости, согласно прогнозу, повысится на 5 процентов, то есть приблизительно до 416 евро. Средняя пенсия по старости по-прежнему не будет облагаться налогом, для чего будет повышен размер дополнительного необлагаемого налогом дохода от пенсий до 236 евро с нынешних 225 евро. Схема поддержки пенсионеров, живущих в одиночестве, обеспечит пособие в размере 115 евро в год 92 300 пенсионерам. Выплата пособия запланирована на октябрь следующего года. В 2017 году расходы государственного бюджета по сравнению с 2016 годом вырастут на 7,6 процента, то есть приблизительно на 734 миллиона евро, или до 9,66 миллиарда евро. Бюджет правительственного сектора в структурном остатке составит 0,2 процента от ВВП.

Согласно бюджету, пособий Европейского союза и прочих зарубежных пособий запланировано использовать на сумму 961 миллион евро, что вместе с частичным государственным финансированием в размере 81 миллион евро составит всего более миллиарда евро. Инвестиции, совершаемые с использованием европейских денег, будут способствовать экономическому росту Эстонии.

Расходы на оборону в 2017 году составят около 2,2 процента от ВВП, что является наивысшим показателем за многие годы. К 2 процентам от ВВП, предусмотренным для укрепления независимой обороноспособности, прибавятся расходы, связанные с пребыванием союзников. Начиная с 2018 года будет работать новая программа инвестиций в оборону.

Большая часть — 34 процента, или 3,28 миллиарда евро — расходов бюджета пойдет на социальную защиту, в частности, 1,67 миллиарда евро будет потрачено на государственное пенсионное страхование. Бюджет медицинского страхования за счет улучшенного поступления социального налога вырастет на 66 миллионов евро, то есть до 1,090 миллиарда евро. Помимо этого, на покрытие расходов на медицинское страхование Больничной кассе из государственного бюджета на следующий год будет выделено дополнительно 10 миллионов евро.

В следующем году государство ожидает доходов всего на сумму приблизительно 9,48 миллиарда евро, что на 8,9 процента, или на 780 миллионов евро больше, чем было спрогнозировано на 2016 год. Доходы от налогов составят в общей сложности 6,71 миллиарда евро, что на 470 миллионов евро больше, чем было спрогнозировано на 2016 год. В том числе ожидается сбор социального налога на сумму 2,73 миллиарда евро, то есть на 157 миллионов евро больше, чем было спрогнозировано на 2016 год; налога с оборота поступит на сумму 2,1 миллиарда евро, то есть на 170 миллионов евро больше, чем было спрогнозировано на 2016 год, а с акциза поступит 1,08 миллиарда евро, то есть на 113 миллионов евро больше, чем было спрогнозировано на 2016 год.