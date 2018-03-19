Infortar построит в Таллинне офисное здание Tulemaja

К весне следующего года одно из крупнейших инвестиционных предприятий Эстонии Infortar возведет неподалеку от таллиннского Горхолла офисное здание стоимостью 11 миллионов евро. Здание будет называться Tulemaja, и в нем расположатся офисы входящих в концерн Infortar предприятий — в том числе Tallink, Tallink Hotels и Eesti Gaas.

”Мы разместим в одном здании разбросанные сейчас по городу предприятия, чтобы клиентам и партнерам было их проще найти”, — отметил председатель правления AS Infortar Айн Хансшмидт.

”Новое здание расположится рядом со штаб-квартирой Tallink такого же размера, но будет отличаться внешним видом и цветовым решением. Если перед нынешним зданием Jäämaja (”Ледяной дом”) расположен пруд, а фасад дома выдержан в ледяных белых тонах, то в фойе нового здания Tulemaja (”Огненный дом”) будет гореть живое пламя”, — сказал Айн Хансшмидт.

На первом этаже четырехэтажного офисного здания расположатся помещения службы персонала Tallink и отдела обслуживания клиентов Eesti Gaas, салон-магазин Gastrolink, а также итальянский ресторан и кафе. На втором этаже разместятся отделы персонала и внутреннего контроля Tallink и TLG Hotellid, на третьем Tallink Duty Free, а на четвертом Eesti Gaas. На подземном этаже будет оборудована стоянка для автомобилей.

Офисное здание общей площадью 5500 м2 строит компания Merko. Архитектор здания — Меэлис Пресс, который также спроектировал штаб-квартиру Tallink. Нынешняя штаб-квартира Tallink была построена в 2009 году.

AS Infortar — это инвестиционное предприятие с собственным капиталом размером 450 миллиона евро, сферами деятельности которого являются судоходство, недвижимость, гостиничное и типографское дело, а также связанный с такси бизнес. По еще непрошедшим аудит данным консолидированный оборот входящих в концерн Infortar предприятий составил в 2017 году около 1,2 миллиарда евро. Всего на предприятиях концерна работали порядка 8000 человек.

Помимо 38% доли AS Tallink Grupp инвестиционный портфель компании Infortar включает акции AS Eesti Gaas, около 90 000 м² разных таллиннских отелей и СПА, а также более 350 000 м² земли в Таллинне и окрестностях.