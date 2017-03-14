Инфляция в Швеции достигла максимума за 5 лет в феврале

Tavidi Rootsi tütarfirma sai süüdistuse majanduskuriteos. Foto: Ilmar Saabas

Потребительские цены (индекс CPI) в Швеции в феврале 2017 года выросли на 0,7% по сравнению с январем и на 1,8% в годовом выражении, максимальными темпами с начала 2012 года, говорится в отчете ЦБ страны.