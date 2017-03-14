Инфляция в Швеции достигла максимума за 5 лет в феврале

Потребительские цены (индекс CPI) в Швеции в феврале 2017 года выросли на 0,7% по сравнению с январем и на 1,8% в годовом выражении, максимальными темпами с начала 2012 года, говорится в отчете ЦБ страны.
Росту потребительских цен способствовало повышение стоимости энергоносителей и свежих продуктов питания, а также увеличение цен на одежду после январских распродаж.
Аналитик Nordea Bank Андреас Нордстрем отметил, что темпы инфляции наконец приблизились к таргетируемому уровню в 2%. Вместе с тем цены без учета энергоносителей (CPI Core) выросли в прошлом месяце всего на 1,3% в годовом выражении, что указывает на то, что ждать подъема ключевой ставки ЦБ Швеции стоит не раньше апреля 2018 года, добавил эксперт.