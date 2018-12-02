Инфляция в еврозоне замедлилась на 0,2%, больше всего подорожала электроэнергия(5)
Согласно экспресс-анализу службы Eurostat, в ноябре инфляция в еврозоне замедлилась до 2%, передают "Деловые Ведомости".
Согласно экспресс-анализу службы Eurostat, в ноябре инфляция в еврозоне замедлилась до 2%, передают "Деловые Ведомости".
Так называемая базовая инфляция, охватывающая энергетику, продукты питания, алкогольные и табачные изделия, замедлилась за месяц на 0,1 процентных пункта до 1,1%.
Энергия подорожала в ноябре на 10,6%, продукты питания, алкогольные и табачные изделия — на 2%, услуги — на 1,3%, промышленные товары (кроме энергии) — на 0,4%.
Одна из целей денежной политики Европейского центрального банка — удерживать инфляцию вблизи отметки в 2%, но ниже этого уровня. В октябре инфляция ускорилась до 2,2%, в сентябре она составляла 2,1%.
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