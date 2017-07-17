Инфляция в Эстонии была одной из самых высоких в ЕС

В Эстонии и в Латвии в июне 2017 года годовая инфляция составила 3,1% — это второй самый высокий в ЕС показатель после Литвы, где годовая инфляция в июне составила 3,5%, свидетельствуют данные Eurostat.

Годовая инфляция в июне зарегистрирована в 26 странах ЕС, пишет rus.delfi.lv со ссылкой на LETA. В Ирландии зафиксирована годовая дефляция в размере 0,6%, а данные о июньской инфляции в Великобритании недоступны.

Самая низкая годовая инфляция в июне зарегистрирована в Дании (+0,4%), в Румынии она составила 0,7%, во Франции — 0,8%.

В среднем по ЕС годовая инфляция в июне составила 1,4% (в мае — 1,6%), в еврозоне — 1,3% (1,4%). В июне 2016 года инфляция и в ЕС, и в еврозоне составляла 0,1%.

По сравнению с маем потребительские цены и в ЕС, и в еврозоне оставались стабильными.

В Латвии и Хорватии месячная инфляция в июне 2017 года составила 0,4%. Выше она была только в Греции (0,7%) и на Мальте (1%). В Литве месячная инфляция составила 0,2%, в Эстонии, а также в Ирландии, Испании, Венгрии и Швеции — 0,1%.

Месячная инфляция в июне зарегистрирована в 12 странах ЕС, в Чехии, Франции, Люксембурге, Словакии и Финляндии потребительские цены сохранились на майском уровне, в 10 остальных странах ЕС зарегистрирована месячная дефляция. Самой высокой в июне она была в Португалии (-0,5%).