Индекс строительных цен снизился в 2016 году по сравнению со средним показателем 2015 года на 0,8%, свидетельствуют данные Департамента статистики.

Расходы на рабочую силу выросли по сравнению с 2015 годом на 1,2%, использование строительной техники подешевело на 1,1%, а стоимость материалов — на 1,8%, пишет rus.err.ee.

В четвертом квартале 2016 года индекс строительных цен вырос по сравнению с третьим кварталом на 0,2%, а с данными за четвертый квартал 2015 года — снизился на 0,5%. По сравнению с третьим кварталом на строительный индекс наиболее заметно повлияло повышение расходов на рабочую силу. На снижение индекса в годовом сравнении наибольшее влияние оказали подешевевшие материалы.

Индекс цен на ремонтные работы снизился в 2016 году по сравнению со средним показателем 2015 года на 0,9%. В четвертом квартале 2016 года индекс цен на ремонтные работы вырос на 0,3% по сравнению с третьим кварталом и снизился на 0,4% в годовом сравнении.