По сообщению департамента статистики, Индекс производственных цен промышленного производства в ноябре увеличился на 0,6% по сравнению с октябрем и на 1,5% по сравнению с ноябрем прошлого года.

На рост индекса производственных цен в месячном срезе оказал влияние рост цен в электроснабжении, снабжении газа, пара и кондиционированного воздуха , в производстве древесной и пищевой продукции, а также спад цен в производстве топливных масел и товаров электроники.

На годовой рост индекса производственных цен самое существенное влияние оказал рост цен в производстве топливных масел, электроснабжении, снабжении газа, пара и кондиционированного воздуха, производстве электроники, а также спад цен в горном производстве и производстве запчастей и дополнительного снаряжения для моторно-транспортных средств.

Индекс экспортных цен в ноябре снизился на 0,4% по сравнению с октябрем и вырос на 2,6% по сравнению с ноябрем прошлого года.

Индекс импортных цен за месяц увеличился на 0,1%, за год на 1,2%.