Индекс потребительских цен за год вырос на 3,6%

Потребительские цены в июле выросли в годовом сравнении на 3,6 процента, больше всего повлиял рост цен на продукты и безалкогольные напитки, пишет Ärileht.

По сравнению с июлем прошлого года больше всего на индекс потребительских цен повлиял рост цен на продукты, а также безалкогольные напитки — 5,3% , что составило одну треть от всего роста, сообщил Департамент статистики. Из этого, в свою очередь, около 40 % составили молоко, молочные продукты и яйца. Также примерно 15% мяса и мясных продуктов, стоимость которых за год выросла на 12,3% и 3,9%.

Алкогольные напитки и табак составили одну пятую от всего роста цен. В сравнении с прошлым годом алкогольные напитки подорожали на 9%, а табак на 12,9 %. Большое влияние на индекс также рост также рост цен на моторное топливо. При этом бензин по сравнению с прошлым годом подорожал на 8,5 %, а дизельное топливо на 9,5 %. Из продуктов больше всего подорожало масло — 31%, маложирное молоко — 24% и пиво — 21%.

В сравнении с июлем на индекс потребления больше всего повлияло повышение цен на алкоголь — на 9,4 %. Повышение цены на пиво на 21,7 % составило половину от всего роста. Также большое влияние на изменение индекса оказали сезонные скидки на аксессуары и обувь и повышение цен за электричество на 3,4%.