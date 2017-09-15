Индекс недвижимости продемонстрировал резкий скачок

В августе индекс Pindi, объединяющий сделки в 17 крупнейших городах Эстонии, повысился на 4,3%, и взвешенная средняя стоимость сделок составляла 1 343 евро за квадратный метр. В июле по корригированным сведениям данная величина равнялась 1 288 евро/м2, говорится в обзоре рынка недвижимости Pindi Kinnisvara.

Если в июле 2017 года в индексированных городах было заключено 1 157 сделок с квартирной собственностью, то в августе количество сделок понизилось до 1 432. Для сравнения: в августе 2016 года в индексированных городах было совершено 1 397 сделок с квартирной собственностью.

По сравнению с пиком цен, отмеченным в декабре 2016 года, индекс расположен на 6 процентов ниже. В сравнении же с самым низким за последние годы показателем, отмеченным в июле 2009 года (624,2 евро/м2), индекс Pindi расположен на 115 процентов выше.

При составлении фирмой Pindi Kinnisvara индекса цен учитывалась взвешенная средняя стоимость квадратного метра совершенных во всех уездных центрах и дополнительно также в городах Кохтла-Ярве и Нарве сделок купли-продажи с квартирной собственностью. В данном случае мы имеем дело со стоимостью, охватывающей жилье почти 800 000 жителей республики на протяжении более чем десятилетней истории.