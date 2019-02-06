Индекс деловых настроений в еврозоне упал ниже ноля

Эксперты столь пессимистично оценили экономические прогнозы впервые с 2014 года. В Германии деловые настроения ухудшились до рекордного уровня за последние почти три года.
Эксперты заметно пессимистичнее оценивают перспективы развития экономики в еврозоне. Показатель барометра деловых настроений в первом квартале текущего года обвалился с 6,6 до минус 11,1 пункта и в результате впервые с 2014 года находится ниже ноля, сообщил мюнхенский Институт экономических исследований ifo в понедельник, 4 февраля. "Темпы экономического роста в еврозоне, очевидно, замедлятся", — констатировал глава ifo Клеменс Фюст (Clemens Fuest).
Наиболее сильно скорректировали прогнозы в сторону понижения эксперты во Франции и Бельгии. "Ожидания относительно конъюнктуры во Франции просто рухнули", — отметил Фюст. В Бельгии эксперты значительно ниже оценивают и перспективы, и текущую ситуацию. В Италии вновь зафиксирована самая низкая оценка текущей экономической ситуации во всей еврозоне. Что касается перспектив, то оценки итальянских экспертов стагнируют также на очень низком уровне.
В Германии только в январе индекс деловых настроений упал до самого низкого уровня за последние почти три года. "Немецкая экономика находится в состоянии спада", — указал Клеменс Фюст. Правительство ФРГ также более скептически оценивает экономические перспективы и заметно скорректировало прогноз по росту экономики на текущий год до 1 процента.
Инвесторы также пессимистично оценивают экономику в еврозоне
В феврале индекс доверия инвесторов Sentix упал на 2,2 пункта до минус 3,7 пункта. Это самый низкий показатель с ноября 2014 года и уже шестое падение индекса подряд.
Результаты опроса среди почти одной тысячи инвесторов показали, что прогнозы по росту экономики в еврозоне улучшились лишь незначительно, в то же время текущая ситуация оценивается наиболее негативно за последние почти два года.
"О рецессии говорить пока еще рано, однако импульсы, способствующие росту экономики, очевидно, теряют силу опасно быстрыми и мощными темпами. Одной из основных причин этого, по всей видимости, все больше становится надвигающийся "Брекзит", — полагает эксперт Sentix Манфред Хюбнер (Manfred Hübner). По словам эксперта, из-за неясной политической ситуации вокруг выхода Великобритании из состава ЕС экономика еврозоны вынуждена разрабатывать чрезвычайные планы.
Индекс Sentix по Германии в феврале также сильно снизился, упав до самого низкого уровня с августа 2012 года.