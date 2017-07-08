Индекс цен на недвижимость: количество сделок вновь понизилось

В июне индекс Pindi, объединяющий сделки в 17 крупнейших городах Эстонии, повысился на 0,5%, и взвешенная средняя стоимость сделок составляла 1 278 евро за квадратный метр. В мае по корригированным сведениям данная величина достигала 1271 евро/м².

Если в мае 2017 года в индексированных городах было заключено 1 314 сделок с квартирной собственностью, то в июне количество сделок понизилось до 1 246. Для сравнения: в июне 2016 года в индексированных городах было совершено 1 169 сделок с квартирной собственностью.

По сравнению с пиком цен, отмеченным в декабре 2016 года, индекс расположен на 10 процентов ниже. В сравнении же с самым низким за последние годы показателем, отмеченным в июле 2009 года (624,2 евро/м²²), индекс Pindi находится на 105 процентов выше.

При составлении фирмой Pindi Kinnisvara индекса цен учитывалась взвешенная средняя стоимость квадратного метра совершенных во всех уездных центрах и дополнительно также в городах Кохтла-Ярве и Нарве сделок купли-продажи с квартирной собственностью. В данном случае мы имеем дело со стоимостью, охватывающей жилье почти 800 000 жителей республики на протяжении более чем десятилетней истории.