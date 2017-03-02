Inbank обнародовал неаудированные финансовые показатели за четвертый квартал 2016 года

Консолидированная прибыль Inbank в четвертом квартале 2016 года составила 937 тысяч евро, что на 376 тысяч больше, чем за тот же период прошлого года. Общая прибыль за 2016 год составила 2,65 миллионов евро, что на 1,66 миллионов больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, значится в пресс-релизе.

В 2016 году заметно выросли объемы продаж всех продуктов банка. Кредитный портфель банка увеличился в четвертом квартале 2016 года на 6,6%, достигнув в итоге 64,8 миллионов евро. За год кредитный портфель вырос на 85,6% или на 29,9 миллиона евро.

Портфель сберегательных вкладов достиг в конце квартала 64,6 миллионов евро. За год портфель сберегательных вкладов увеличился на 117% или на 34,9 миллионов евро, что означает, что банк по-прежнему может финансировать свой рост за счет депозитов частных лиц.

В четвертом квартале банк начал сотрудничество с международной платформой сберегательных вкладов Raisin, при помощи которой клиенты из Австрии и Германии тоже смогут открыть сберегательные счета в Inbank. По словам председателя правления Inbank Яана Андресоо, привлечение депозитов из Австрии и Германии поможет управлять финансированием банка еще более эффективно и сократить зависимость от эстонского рынка сберегательных вкладов. ”Raisin поможет осуществить стратегию Inbank стать международным предприятием и добавить уверенности, что бизнес-модель основанная на партнерских отношениях поддерживает быстрый рост”, — сказал Андресоо.

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В четвертом квартале Inbank продолжил подготовку к началу деятельности на рынке Польши. В конце года было представлено ходатайство об открытии филиала органам финансового надзора Польши, в результате Inbank получил разрешение на деятельность на рынке Польши 12 января 2017 года. Inbank начнет свою деятельность на рынке Польши в первом квартале 2017 года.

Важнейшие финансовые показатели Inbank AS по состоянию на 31 декабря 2016 года: